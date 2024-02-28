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Китайский посол назвал причину сбоев в расчетах с Россией
Китайский посол назвал причину сбоев в расчетах с Россией - 28.02.2024, ПРАЙМ
Китайский посол назвал причину сбоев в расчетах с Россией
Причиной недавних сбоев в двусторонних расчётах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, сообщил РИА Новости в среду посол Китая в России Чжан... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:23+0300
2024-02-28T12:23+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Причиной недавних сбоев в двусторонних расчётах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, сообщил РИА Новости в среду посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.Ранее в российских СМИ появились сообщения, что три крупнейших китайских банка, в том числе Bank of China, прекратили принимать платежи от некоторых российских компаний."Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть", - сказал дипломат.Посол добавил, что вопрос о выпуске Россией бондов, номинированных в юанях, носит технический характер, принципиальных возражений у Китая нет."Доля юаня в наших двусторонних расчетах уже превысила 90% и в дальнейшем будет расти. Кроме юаней, мы также прибегаем к расчётам в национальных валютах, включая рубли. Расчеты в национальных валютах упрощают контакты между предпринимателями двух стран", - отметил Чжан Ханьхуэй.
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россия, китай, расчеты
Китайский посол назвал причину сбоев в расчетах с Россией
Посол КНР: сбои в расчетах между Россией и Китаем произошли из-за третьих стран
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Причиной недавних сбоев в двусторонних расчётах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, сообщил РИА Новости в среду посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Ранее в российских СМИ появились сообщения, что три крупнейших китайских банка, в том числе Bank of China, прекратили принимать платежи от некоторых российских компаний.
"Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть", - сказал дипломат.
Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях
Посол добавил, что вопрос о выпуске Россией бондов, номинированных в юанях, носит технический характер, принципиальных возражений у Китая нет.
"Доля юаня в наших двусторонних расчетах уже превысила 90% и в дальнейшем будет расти. Кроме юаней, мы также прибегаем к расчётам в национальных валютах, включая рубли. Расчеты в национальных валютах упрощают контакты между предпринимателями двух стран", - отметил Чжан Ханьхуэй.