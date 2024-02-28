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Лихачев раскрыл выручку "Росатома" за 2023 год
Лихачев раскрыл выручку "Росатома" за 2023 год - 28.02.2024, ПРАЙМ
Лихачев раскрыл выручку "Росатома" за 2023 год
ВЫРУЧКА "РОСАТОМА" ЗА 2023 Г СОСТАВИЛА ПОЧТИ 2,5 ТРЛН РУБ - ЛИХАЧЕВ | 28.02.2024, ПРАЙМ
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ВЫРУЧКА "РОСАТОМА" ЗА 2023 Г СОСТАВИЛА ПОЧТИ 2,5 ТРЛН РУБ - ЛИХАЧЕВВЫРУЧКА "РОСАТОМА" ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ЗАКАЗОВ В 2023 Г ПРЕВЫСИЛА $16 МЛРД - ЛИХАЧЕВНовость дополняется
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Росатом, Алексей Лихачев, выручка