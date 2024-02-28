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"Самоуверенность Шольца". В США назвали рецепт катастрофы для экономики ФРГ
"Самоуверенность Шольца". В США назвали рецепт катастрофы для экономики ФРГ - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Самоуверенность Шольца". В США назвали рецепт катастрофы для экономики ФРГ
Тяжелая экономическая ситуация, в которой сегодня оказалась Германия, стала следствием излишне самоуверенных и необдуманных решений коалиционного правительства... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:34+0300
2024-02-28T12:34+0300
2024-02-28T12:47+0300
олаф шольц
германия
экономика
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Тяжелая экономическая ситуация, в которой сегодня оказалась Германия, стала следствием излишне самоуверенных и необдуманных решений коалиционного правительства ФРГ. Инфляция на энергоносители привела к сокращению промышленности, удушению малого и среднего бизнеса и переезду немецких предприятий в США. Кроме того, кабмин под руководством канцлера Олафа Шольца недооценил успехи России на Украине и конкуренцию на мировых рынках автомобилестроения со стороны Китая, утверждает в статье для The Wall Street Journal эксперт-международник Уолтер Рассел Мид.В статье отмечается, что на фоне сложной ситуации в немецкой экономике глава минобороны страны Борис Писториус заявил о возможном увеличении государственных военных расходов до 3,5% ВВП.И это при том, что в 2023 году ВВП Германии сократился на 0,3%, пишет Мид, а несколько дней назад правительство ФРГ снизило прогноз экономического роста на нынешний год "до жалких 0,2%". Вместе с тем экономисты ожидают в первом квартале 2024 года "отрицательного роста", что, как подчеркивается в статье, неминуемо должно привести к рецессии."Рост стоимости топлива является особенно болезненным местом для Германии. Химический гигант BASF объявил о сокращении расходов на свои операции внутри страны на €1 млрд, объясняя это слабым спросом на немецком рынке и "структурно более высокими ценами на энергоносители". Вдобавок, огромные американские субсидии вынуждают немецкие компании переезжать в Соединенные Штаты", - отмечает Мид."Еще одним серьезным поводом для беспокойства Берлина" эксперт называет конкуренцию со стороны Китая."Китай уже давно обогнал Германию как крупнейшего в мире производителя автомобилей, и особенно в области электромобилей. Пекин стремится затмить немецкое автомобилестроение в Китае, в то время как китайские экспортеры бросают вызов превосходству Германии на мировых рынках, - поясняет Мид. – А кроме того, представители ассоциаций, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса — сердца немецкой экономики, в открытом письме министру экономике Роберту Хабеку предупреждают об утрате конкурентоспособности Германии".Объясняя причины экономического неблагополучия, эксперт обращает внимание, что трехпартийное коалиционное правительство ФРГ "парализовано внутренней борьбой".По словам Мида, крупнейшая партия в коалиционном правительстве - Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца – сильно разобщена в вопросах внешней политики. Ведь многие члены СДПГ"испытывают ностальгию по хорошим отношениям с Россией и раздражаются, когда речь заходит об увеличении военных расходов"."Подобно инициативам администрации Байдена, СДПГ также хочет возродить немецкую промышленность и расширить социальные льготы", - говорится в материале.При этом вторая по величине партия "зеленых" проводит "ястребиную" внешнюю политику и одновременно настаивает на быстром энергетическом переходе, который повышает затраты бизнеса и потребителей, отмечает эксперт.А третья партия в коалиции - Свободные демократы – выступает, по словам Мида, против увеличения госрасходов."В нынешних обстоятельствах неудивительно, что в Германии растут партии, выступающие против истеблишмента. Крайне правая "Альтернатива для Германии" в настоящее время пользуется большей поддержкой, чем любая из правящих партий. По данным недавно проведенного опроса, АдГ набрала 19%, социал-демократы — 14%, "зеленые" — 13%, а Свободные демократы — всего 4%", - заключает эксперт.
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олаф шольц, германия, экономика
Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, Экономика
"Самоуверенность Шольца". В США назвали рецепт катастрофы для экономики ФРГ
WSJ: немецкую экономику губит излишне самоуверенное правительство Шольца
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ.
Тяжелая экономическая ситуация, в которой сегодня оказалась Германия, стала следствием излишне самоуверенных и необдуманных решений коалиционного правительства ФРГ. Инфляция на энергоносители привела к сокращению промышленности, удушению малого и среднего бизнеса и переезду немецких предприятий в США. Кроме того, кабмин под руководством канцлера Олафа Шольца недооценил успехи России на Украине и конкуренцию на мировых рынках автомобилестроения со стороны Китая, утверждает в статье для The Wall Street Journal
эксперт-международник Уолтер Рассел Мид.
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В статье отмечается, что на фоне сложной ситуации в немецкой экономике глава минобороны страны Борис Писториус заявил о возможном увеличении государственных военных расходов до 3,5% ВВП.
И это при том, что в 2023 году ВВП Германии сократился на 0,3%, пишет Мид, а несколько дней назад правительство ФРГ снизило прогноз экономического роста на нынешний год "до жалких 0,2%". Вместе с тем экономисты ожидают в первом квартале 2024 года "отрицательного роста", что, как подчеркивается в статье, неминуемо должно привести к рецессии.
"Рост стоимости топлива является особенно болезненным местом для Германии. Химический гигант BASF объявил о сокращении расходов на свои операции внутри страны на €1 млрд, объясняя это слабым спросом на немецком рынке и "структурно более высокими ценами на энергоносители". Вдобавок, огромные американские субсидии вынуждают немецкие компании переезжать в Соединенные Штаты", - отмечает Мид.
"Еще одним серьезным поводом для беспокойства Берлина" эксперт называет конкуренцию со стороны Китая.
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"Китай уже давно обогнал Германию как крупнейшего в мире производителя автомобилей, и особенно в области электромобилей. Пекин стремится затмить немецкое автомобилестроение в Китае, в то время как китайские экспортеры бросают вызов превосходству Германии на мировых рынках, - поясняет Мид. – А кроме того, представители ассоциаций, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса — сердца немецкой экономики, в открытом письме министру экономике Роберту Хабеку предупреждают об утрате конкурентоспособности Германии".
Объясняя причины экономического неблагополучия, эксперт обращает внимание, что трехпартийное коалиционное правительство ФРГ "парализовано внутренней борьбой".
По словам Мида, крупнейшая партия в коалиционном правительстве - Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца – сильно разобщена в вопросах внешней политики. Ведь многие члены СДПГ
"испытывают ностальгию по хорошим отношениям с Россией и раздражаются, когда речь заходит об увеличении военных расходов".
"Подобно инициативам администрации Байдена, СДПГ также хочет возродить немецкую промышленность и расширить социальные льготы", - говорится в материале.
При этом вторая по величине партия "зеленых" проводит "ястребиную" внешнюю политику и одновременно настаивает на быстром энергетическом переходе, который повышает затраты бизнеса и потребителей, отмечает эксперт.
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А третья партия в коалиции - Свободные демократы – выступает, по словам Мида, против увеличения госрасходов.
"В нынешних обстоятельствах неудивительно, что в Германии растут партии, выступающие против истеблишмента. Крайне правая "Альтернатива для Германии" в настоящее время пользуется большей поддержкой, чем любая из правящих партий. По данным недавно проведенного опроса, АдГ набрала 19%, социал-демократы — 14%, "зеленые" — 13%, а Свободные демократы — всего 4%", - заключает эксперт.