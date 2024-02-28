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"Самоуверенность Шольца". В США назвали рецепт катастрофы для экономики ФРГ

"Самоуверенность Шольца". В США назвали рецепт катастрофы для экономики ФРГ - 28.02.2024, ПРАЙМ

"Самоуверенность Шольца". В США назвали рецепт катастрофы для экономики ФРГ

Тяжелая экономическая ситуация, в которой сегодня оказалась Германия, стала следствием излишне самоуверенных и необдуманных решений коалиционного правительства... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:34+0300

2024-02-28T12:34+0300

2024-02-28T12:47+0300

олаф шольц

германия

экономика

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Тяжелая экономическая ситуация, в которой сегодня оказалась Германия, стала следствием излишне самоуверенных и необдуманных решений коалиционного правительства ФРГ. Инфляция на энергоносители привела к сокращению промышленности, удушению малого и среднего бизнеса и переезду немецких предприятий в США. Кроме того, кабмин под руководством канцлера Олафа Шольца недооценил успехи России на Украине и конкуренцию на мировых рынках автомобилестроения со стороны Китая, утверждает в статье для The Wall Street Journal эксперт-международник Уолтер Рассел Мид.В статье отмечается, что на фоне сложной ситуации в немецкой экономике глава минобороны страны Борис Писториус заявил о возможном увеличении государственных военных расходов до 3,5% ВВП.И это при том, что в 2023 году ВВП Германии сократился на 0,3%, пишет Мид, а несколько дней назад правительство ФРГ снизило прогноз экономического роста на нынешний год "до жалких 0,2%". Вместе с тем экономисты ожидают в первом квартале 2024 года "отрицательного роста", что, как подчеркивается в статье, неминуемо должно привести к рецессии."Рост стоимости топлива является особенно болезненным местом для Германии. Химический гигант BASF объявил о сокращении расходов на свои операции внутри страны на €1 млрд, объясняя это слабым спросом на немецком рынке и "структурно более высокими ценами на энергоносители". Вдобавок, огромные американские субсидии вынуждают немецкие компании переезжать в Соединенные Штаты", - отмечает Мид."Еще одним серьезным поводом для беспокойства Берлина" эксперт называет конкуренцию со стороны Китая."Китай уже давно обогнал Германию как крупнейшего в мире производителя автомобилей, и особенно в области электромобилей. Пекин стремится затмить немецкое автомобилестроение в Китае, в то время как китайские экспортеры бросают вызов превосходству Германии на мировых рынках, - поясняет Мид. – А кроме того, представители ассоциаций, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса — сердца немецкой экономики, в открытом письме министру экономике Роберту Хабеку предупреждают об утрате конкурентоспособности Германии".Объясняя причины экономического неблагополучия, эксперт обращает внимание, что трехпартийное коалиционное правительство ФРГ "парализовано внутренней борьбой".По словам Мида, крупнейшая партия в коалиционном правительстве - Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца – сильно разобщена в вопросах внешней политики. Ведь многие члены СДПГ"испытывают ностальгию по хорошим отношениям с Россией и раздражаются, когда речь заходит об увеличении военных расходов"."Подобно инициативам администрации Байдена, СДПГ также хочет возродить немецкую промышленность и расширить социальные льготы", - говорится в материале.При этом вторая по величине партия "зеленых" проводит "ястребиную" внешнюю политику и одновременно настаивает на быстром энергетическом переходе, который повышает затраты бизнеса и потребителей, отмечает эксперт.А третья партия в коалиции - Свободные демократы – выступает, по словам Мида, против увеличения госрасходов."В нынешних обстоятельствах неудивительно, что в Германии растут партии, выступающие против истеблишмента. Крайне правая "Альтернатива для Германии" в настоящее время пользуется большей поддержкой, чем любая из правящих партий. По данным недавно проведенного опроса, АдГ набрала 19%, социал-демократы — 14%, "зеленые" — 13%, а Свободные демократы — всего 4%", - заключает эксперт.

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олаф шольц, германия, экономика