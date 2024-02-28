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Глава ЕК потребовала начать разговор об использовании прибыли от активов РФ - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Глава ЕК потребовала начать разговор об использовании прибыли от активов РФ
Глава ЕК потребовала начать разговор об использовании прибыли от активов РФ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Глава ЕК потребовала начать разговор об использовании прибыли от активов РФ
Настало время обсудить тему использования на нужды ВСУ прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:43+0300
2024-02-28T13:03+0300
урсула фон дер ляйен
замороженные российские активы
украина
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - ПРАЙМ. Настало время обсудить тему использования на нужды ВСУ прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейская чиновница 28 февраля выступила на пленарном заседании Европарламента."Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", – сказала она. Фон дер Ляйен также добавила, что нельзя найти лучшего применения этим средствам, кроме как использовать их для усиления безопасности Украины и Европы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Позднее европейские лидеры поручили Еврокомиссии сформировать предложения по созданию механизма изъятия и передачи этих средств Украине. Ранее спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис отмечал, что конфискация российских активов в пользу Украины является вопросом времени.Российские официальные лица не раз заявляли, что передача Киеву имущества РФ является воровством и пиратством, подчеркивая, что Москва сможет дать симметричный ответ. Как отмечал в беседе с агентствои РИА новости министр финансов Антон Силуанов, в России заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги.
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урсула фон дер ляйен, замороженные российские активы, украина
Урсула фон дер Ляйен, замороженные российские активы, УКРАИНА
12:43 28.02.2024 (обновлено: 13:03 28.02.2024)
 
Глава ЕК потребовала начать разговор об использовании прибыли от активов РФ

Фон дер Ляйен: пришло время обсудить использование прибыли от активов РФ на нужды ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - ПРАЙМ. Настало время обсудить тему использования на нужды ВСУ прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Европейская чиновница 28 февраля выступила на пленарном заседании Европарламента.
"Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", – сказала она.
Фон дер Ляйен также добавила, что нельзя найти лучшего применения этим средствам, кроме как использовать их для усиления безопасности Украины и Европы.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Позднее европейские лидеры поручили Еврокомиссии сформировать предложения по созданию механизма изъятия и передачи этих средств Украине.
Ранее спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис отмечал, что конфискация российских активов в пользу Украины является вопросом времени.
Российские официальные лица не раз заявляли, что передача Киеву имущества РФ является воровством и пиратством, подчеркивая, что Москва сможет дать симметричный ответ. Как отмечал в беседе с агентствои РИА новости министр финансов Антон Силуанов, в России заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги.
 
Урсула фон дер Ляйензамороженные российские активыУКРАИНА
 
 
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