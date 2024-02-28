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Шохин призвал увеличить уровень инвестиций в Россию - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Шохин призвал увеличить уровень инвестиций в Россию
Шохин призвал увеличить уровень инвестиций в Россию - 28.02.2024, ПРАЙМ
Шохин призвал увеличить уровень инвестиций в Россию
Темпы роста инвестиций в основной капитал в России, социальные проекты, экологию и другие области должны обгонять рост ВВП, как минимум в два-три раза, заявил... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:48+0300
2024-02-28T16:35+0300
александр шохин
инвестиции
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Темпы роста инвестиций в основной капитал в России, социальные проекты, экологию и другие области должны обгонять рост ВВП, как минимум в два-три раза, заявил президент РСПП Александр Шохин. "Несмотря на санкционные ограничения, по экономическим показателям видно, что российский бизнес успешно адаптируется и не только адаптируется, но и развивается",- сказал он в ходе работы XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире". "Хотя стоят задачи ещё более сложные",- добавил Шохин. По его словам, необходимо увеличивать уровень инвестиций не только в основной капитал, но и в социальные проекты, в экологию и другие области. "Все эти инвестиции должны быть значительными",- подчеркнул президент РСПП. "Они должны как минимум в два-три раза обгонять рост ВВП",- заключил он.
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александр шохин, инвестиции, россия
Александр Шохин, инвестиции, РОССИЯ
15:48 28.02.2024 (обновлено: 16:35 28.02.2024)
 
Шохин призвал увеличить уровень инвестиций в Россию

Шохин: темпы роста инвестиций в России должны обгонять рост ВВП в два-три раза

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Темпы роста инвестиций в основной капитал в России, социальные проекты, экологию и другие области должны обгонять рост ВВП, как минимум в два-три раза, заявил президент РСПП Александр Шохин.
"Несмотря на санкционные ограничения, по экономическим показателям видно, что российский бизнес успешно адаптируется и не только адаптируется, но и развивается",- сказал он в ходе работы XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире". "Хотя стоят задачи ещё более сложные",- добавил Шохин.
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По его словам, необходимо увеличивать уровень инвестиций не только в основной капитал, но и в социальные проекты, в экологию и другие области. "Все эти инвестиции должны быть значительными",- подчеркнул президент РСПП. "Они должны как минимум в два-три раза обгонять рост ВВП",- заключил он.
 
Александр ШохининвестицииРОССИЯ
 
 
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