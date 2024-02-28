https://1prime.ru/20240228/845488304.html

Шохин призвал увеличить уровень инвестиций в Россию

Шохин призвал увеличить уровень инвестиций в Россию - 28.02.2024, ПРАЙМ

Шохин призвал увеличить уровень инвестиций в Россию

Темпы роста инвестиций в основной капитал в России, социальные проекты, экологию и другие области должны обгонять рост ВВП, как минимум в два-три раза, заявил... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T15:48+0300

2024-02-28T15:48+0300

2024-02-28T16:35+0300

александр шохин

инвестиции

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Темпы роста инвестиций в основной капитал в России, социальные проекты, экологию и другие области должны обгонять рост ВВП, как минимум в два-три раза, заявил президент РСПП Александр Шохин. "Несмотря на санкционные ограничения, по экономическим показателям видно, что российский бизнес успешно адаптируется и не только адаптируется, но и развивается",- сказал он в ходе работы XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире". "Хотя стоят задачи ещё более сложные",- добавил Шохин. По его словам, необходимо увеличивать уровень инвестиций не только в основной капитал, но и в социальные проекты, в экологию и другие области. "Все эти инвестиции должны быть значительными",- подчеркнул президент РСПП. "Они должны как минимум в два-три раза обгонять рост ВВП",- заключил он.

https://1prime.ru/20240216/843094687.html

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александр шохин, инвестиции, россия