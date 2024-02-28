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Эксперт допустил новые отзывы лицензий у российских банков - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Эксперт допустил новые отзывы лицензий у российских банков
Эксперт допустил новые отзывы лицензий у российских банков - 28.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт допустил новые отзывы лицензий у российских банков
Активизация деятельности Банка России в части отзывов лицензий у банков связана с желанием регулятора ограничить сомнительные операции, крайние надзорные меры в | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:59+0300
2024-02-28T20:00+0300
россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Активизация деятельности Банка России в части отзывов лицензий у банков связана с желанием регулятора ограничить сомнительные операции, крайние надзорные меры в секторе в первом полугодии могут продолжиться, заявил РИА Новости директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.Банк России в среду отозвал лицензию у банка "Гефест", ровно через неделю после аналогичных мер против "Киви банка", который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ. "Гефест" же, по данным ЦБ, - на 336-м месте."Активизация ЦБ РФ в части отзыва лицензий явно связана с желанием ограничить сомнительные операции, особенно трансграничные, для физических лиц… А значит, это может быть еще далеко не последним отзывом лицензии в первом полугодии этого года, так как ужесточение денежно-кредитной политики не прошло бесследно и для самих банков, оголив слабые точки каждого их них", - сказал экономист.При этом, по его мнению, Банк России имеет достаточно подробную и актуальную информацию о кредитных организациях, чтобы не спровоцировать "эффект домино" из-за отзыва лицензий.
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россия
РОССИЯ
19:59 28.02.2024 (обновлено: 20:00 28.02.2024)
 
Эксперт допустил новые отзывы лицензий у российских банков

Эксперт допустил новые отзывы лицензий у банков, ЦБ борется с сомнительными операциями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Активизация деятельности Банка России в части отзывов лицензий у банков связана с желанием регулятора ограничить сомнительные операции, крайние надзорные меры в секторе в первом полугодии могут продолжиться, заявил РИА Новости директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Банк России в среду отозвал лицензию у банка "Гефест", ровно через неделю после аналогичных мер против "Киви банка", который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ. "Гефест" же, по данным ЦБ, - на 336-м месте.
"Активизация ЦБ РФ в части отзыва лицензий явно связана с желанием ограничить сомнительные операции, особенно трансграничные, для физических лиц… А значит, это может быть еще далеко не последним отзывом лицензии в первом полугодии этого года, так как ужесточение денежно-кредитной политики не прошло бесследно и для самих банков, оголив слабые точки каждого их них", - сказал экономист.
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При этом, по его мнению, Банк России имеет достаточно подробную и актуальную информацию о кредитных организациях, чтобы не спровоцировать "эффект домино" из-за отзыва лицензий.
 
РОССИЯ
 
 
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