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"Роскосмос" продаст более 150 непрофильных активов
"Роскосмос" продаст более 150 непрофильных активов - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Роскосмос" продаст более 150 непрофильных активов
Госкорпорация "Роскосмос" планирует продать более 150 непрофильных активов на сумму более 11,4 миллиарда рублей в 2024 году, следует из сообщения пресс-службы... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:16+0300
2024-02-28T12:16+0300
2024-02-28T12:16+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" планирует продать более 150 непрофильных активов на сумму более 11,4 миллиарда рублей в 2024 году, следует из сообщения пресс-службы организации."Роскосмос" подготовил план продажи непрофильных активов предприятий отрасли на 2024 год. Средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В 2024 году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей", - сказано в сообщении.Отмечается, что "Роскосмос" уже начал размещать свои активы на продажу на ведущих электронных торговых площадках по текущей рыночной стоимости.В госкорпорации отметили, что на фоне введения Западом антироссийских санкций, особым спросом пользуются пансионаты, базы отдыха и гостиницы.
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россия, роскосмос, активы
РОССИЯ, Роскосмос, активы
"Роскосмос" продаст более 150 непрофильных активов
"Роскосмос" собрался продать непрофильных активов более чем на 11 млрд руб в 2024 году
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" планирует продать более 150 непрофильных активов на сумму более 11,4 миллиарда рублей в 2024 году, следует из сообщения пресс-службы организации.
"Роскосмос" подготовил план продажи непрофильных активов предприятий отрасли на 2024 год. Средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В 2024 году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей", - сказано в сообщении.
Глава "Роскосмоса" отметил увеличение консолидированной выручки компании
Отмечается, что "Роскосмос" уже начал размещать свои активы на продажу на ведущих электронных торговых площадках по текущей рыночной стоимости.
В госкорпорации отметили, что на фоне введения Западом антироссийских санкций, особым спросом пользуются пансионаты, базы отдыха и гостиницы.