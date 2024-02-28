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"Роскосмос" продаст более 150 непрофильных активов

"Роскосмос" продаст более 150 непрофильных активов - 28.02.2024, ПРАЙМ

"Роскосмос" продаст более 150 непрофильных активов

Госкорпорация "Роскосмос" планирует продать более 150 непрофильных активов на сумму более 11,4 миллиарда рублей в 2024 году, следует из сообщения пресс-службы... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:16+0300

2024-02-28T12:16+0300

2024-02-28T12:16+0300

россия

роскосмос

активы

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" планирует продать более 150 непрофильных активов на сумму более 11,4 миллиарда рублей в 2024 году, следует из сообщения пресс-службы организации."Роскосмос" подготовил план продажи непрофильных активов предприятий отрасли на 2024 год. Средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В 2024 году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей", - сказано в сообщении.Отмечается, что "Роскосмос" уже начал размещать свои активы на продажу на ведущих электронных торговых площадках по текущей рыночной стоимости.В госкорпорации отметили, что на фоне введения Западом антироссийских санкций, особым спросом пользуются пансионаты, базы отдыха и гостиницы.

https://1prime.ru/20231226/842678738.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскосмос, активы