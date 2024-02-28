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Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia
Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia - 28.02.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia
Экспортеры стран Евросоюза не имеют права заключать контракты на поставки товаров, запрещенных к ввозу в Россию, если контрагенты из третьих стран не готовы... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:48+0300
2024-02-28T09:48+0300
россия
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торговля
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Экспортеры стран Евросоюза не имеют права заключать контракты на поставки товаров, запрещенных к ввозу в Россию, если контрагенты из третьих стран не готовы включить в них пункт о невозможности реэкспорта туда, пишет РБК со ссылкой на разъяснение Еврокомиссии торгового принципа No Russia."Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкционных товаров контрагентам из третьих стран, если те не готовы включать в экспортно-импортные контракты оговорку No Russia, запрещающую реэкспорт этих товаров в Россию", - говорится в публикации.Отмечается, что в число чувствительных товаров входят самолеты, космические аппараты и их части, авиационное топливо, оружие и товары двойного назначения, используемые в российских системах вооружения.В издании заметили, что подобная мера создает сдерживающий фактор для операторов, перенаправляющих европейские товары в Россию, и подвергает их риску договорных санкций и штрафов.Ко всему прочему, сроки включения оговорки в контракты зависят от даты заключения договора. Органы Европейской комиссии рекомендуют экспортерам предусматривать средства правовой защиты в случае нарушения оговорки о реэкспорте, такие как расторжение контракта и выплата неустойки, заключили в издании.
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россия, ек, торговля
РОССИЯ, ЕК, торговля
09:48 28.02.2024
 
Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia

РБК: Еврокомиссия раскрыла детали принципа No Russia в торговле

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Экспортеры стран Евросоюза не имеют права заключать контракты на поставки товаров, запрещенных к ввозу в Россию, если контрагенты из третьих стран не готовы включить в них пункт о невозможности реэкспорта туда, пишет РБК со ссылкой на разъяснение Еврокомиссии торгового принципа No Russia.
"Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкционных товаров контрагентам из третьих стран, если те не готовы включать в экспортно-импортные контракты оговорку No Russia, запрещающую реэкспорт этих товаров в Россию", - говорится в публикации.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией
09:22
Отмечается, что в число чувствительных товаров входят самолеты, космические аппараты и их части, авиационное топливо, оружие и товары двойного назначения, используемые в российских системах вооружения.
В издании заметили, что подобная мера создает сдерживающий фактор для операторов, перенаправляющих европейские товары в Россию, и подвергает их риску договорных санкций и штрафов.
Ко всему прочему, сроки включения оговорки в контракты зависят от даты заключения договора. Органы Европейской комиссии рекомендуют экспортерам предусматривать средства правовой защиты в случае нарушения оговорки о реэкспорте, такие как расторжение контракта и выплата неустойки, заключили в издании.
 
РОССИЯЕКторговля
 
 
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