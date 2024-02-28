https://1prime.ru/20240228/russia-844617202.html

Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia

Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia - 28.02.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia

Экспортеры стран Евросоюза не имеют права заключать контракты на поставки товаров, запрещенных к ввозу в Россию, если контрагенты из третьих стран не готовы... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:48+0300

2024-02-28T09:48+0300

2024-02-28T09:48+0300

россия

ек

торговля

https://1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Экспортеры стран Евросоюза не имеют права заключать контракты на поставки товаров, запрещенных к ввозу в Россию, если контрагенты из третьих стран не готовы включить в них пункт о невозможности реэкспорта туда, пишет РБК со ссылкой на разъяснение Еврокомиссии торгового принципа No Russia."Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкционных товаров контрагентам из третьих стран, если те не готовы включать в экспортно-импортные контракты оговорку No Russia, запрещающую реэкспорт этих товаров в Россию", - говорится в публикации.Отмечается, что в число чувствительных товаров входят самолеты, космические аппараты и их части, авиационное топливо, оружие и товары двойного назначения, используемые в российских системах вооружения.В издании заметили, что подобная мера создает сдерживающий фактор для операторов, перенаправляющих европейские товары в Россию, и подвергает их риску договорных санкций и штрафов.Ко всему прочему, сроки включения оговорки в контракты зависят от даты заключения договора. Органы Европейской комиссии рекомендуют экспортерам предусматривать средства правовой защиты в случае нарушения оговорки о реэкспорте, такие как расторжение контракта и выплата неустойки, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240228/844615617.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ек, торговля