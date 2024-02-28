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В Кремле ответили на слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией
В Кремле ответили на слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией
Россия не является угрозой для государств, которые не настроены враждебно по отношению к ней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:25+0300
2024-02-28T12:25+0300
2024-02-28T12:25+0300
россия
венгрия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не является угрозой для государств, которые не настроены враждебно по отношению к ней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона не хотела бы иметь общую границу с Россией для своей собственной безопасности."Мы далеко не во всем сходимся с господином (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией", - заметил пресс-секретарь российского президента.Песков заключил, что опасения по этому поводу не имеют никаких оснований. Кроме того, российская сторона делает все, чтобы обеспечить безопасность для себя и своих детей.
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россия, венгрия, дмитрий песков
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией
Песков: РФ не представляет опасность для государств, которые не относятся к ней враждебно
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не является угрозой для государств, которые не настроены враждебно по отношению к ней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона не хотела бы иметь общую границу с Россией для своей собственной безопасности.
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"Мы далеко не во всем сходимся с господином (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией", - заметил пресс-секретарь российского президента.
Песков заключил, что опасения по этому поводу не имеют никаких оснований. Кроме того, российская сторона делает все, чтобы обеспечить безопасность для себя и своих детей.