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Сбербанк назвал ожидаемый темп роста ВВП России
Сбербанк назвал ожидаемый темп роста ВВП России - 28.02.2024, ПРАЙМ
Сбербанк назвал ожидаемый темп роста ВВП России
Сбербанк ожидает, что темп роста реального ВВП в России в 2024 году составит около 1,7%, а инфляция – 5-7%, следует из презентации кредитной организации. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:06+0300
2024-02-28T13:06+0300
2024-02-28T13:06+0300
россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что темп роста реального ВВП в России в 2024 году составит около 1,7%, а инфляция – 5-7%, следует из презентации кредитной организации. "Темп роста ВВП (реальный) – примерно 1,7%, инфляция – 5-7%", - указано в макроэкономическом прогнозе Сбербанка на конец 2024 года. Банк России по итогам февральского заседания повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 1-2% с 0,5-1,5% и сохранил прогноз инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. В 2023 году инфляция в России составила 7,42%, а ВВП, по первой оценке Росстата, вырос на 3,6%.
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россия, ввп, инфляция
Сбербанк назвал ожидаемый темп роста ВВП России
Сбербанк в 2024 году ждет темп роста ВВП России около 1,7%, инфляцию на уровне 5-7%
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что темп роста реального ВВП в России в 2024 году составит около 1,7%, а инфляция – 5-7%, следует из презентации кредитной организации.
"Темп роста ВВП (реальный) – примерно 1,7%, инфляция – 5-7%", - указано в макроэкономическом прогнозе Сбербанка на конец 2024 года.
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Банк России по итогам февральского заседания повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 1-2% с 0,5-1,5% и сохранил прогноз инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%.
В 2023 году инфляция в России составила 7,42%, а ВВП, по первой оценке Росстата, вырос на 3,6%.