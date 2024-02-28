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Uniper уведомила Россию о споре по поводу "Юнипро"

Uniper уведомила Россию о споре по поводу "Юнипро" - 28.02.2024, ПРАЙМ

Uniper уведомила Россию о споре по поводу "Юнипро"

Uniper уведомила РФ о споре в отношении российских активов компании, не исключает в будущем арбитражного разбирательства, говорится в отчете энергокомпании. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T11:19+0300

2024-02-28T11:19+0300

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россия

uniper

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Uniper уведомила РФ о споре в отношении российских активов компании, не исключает в будущем арбитражного разбирательства, говорится в отчете энергокомпании. "Uniper направила уведомление о споре в Российскую Федерацию, чтобы разрешить спор путем переговоров. Если решение не будет найдено, Uniper может инициировать инвестиционное арбитражное разбирательство против России", - отмечается в отчете. Согласно указу президента РФ от 25 апреля 2023 года 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих концерну Uniper SE, были переданы во временное управление Росимуществу. Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе. На следующий день после выхода указа совет директоров "Юнипро" сменил гендиректора, на место Максима Широкова был назначен бывший топ-менеджер "Роснефти" Василий Никонов. В Uniper напомнили о желании продать российские активы с лета 2021 года. Германский концерн считает меры, принятые Россией в отношении ее доли в "Юнипро", нарушением обязательств по двустороннему инвестиционному договору между Россией и Германией и по Договору к Энергетической хартии, сообщается в отчете компании. Временное управление в компании, согласно апрельскому указу президента, также было введено в отношении 98,23% акций ПАО "Фортум". Финская государственная энергетическая компания Fortum во вторник заявила, что инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за свои активы. "Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.

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россия, uniper, суд