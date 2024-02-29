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Экс-член совета МВФ предупредил об опасности конфискации российских активов

Экс-член совета МВФ предупредил об опасности конфискации российских активов - 29.02.2024, ПРАЙМ

Экс-член совета МВФ предупредил об опасности конфискации российских активов

Возможное решение Запада конфисковать суверенные российские активы обернется опасным прецедентом, который вызовет отток прямых иностранных инвестиций и навредит | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T08:13+0300

2024-02-29T08:13+0300

2024-02-29T08:18+0300

запад

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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Возможное решение Запада конфисковать суверенные российские активы обернется опасным прецедентом, который вызовет отток прямых иностранных инвестиций и навредит мировой экономике, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Изъятие российских активом и передача их Украине создаст опасный прецедент. Это навредит финансовым потокам и прямым иностранным инвестициям, поскольку страны будут видеть больший риск захвата своих активов", - сообщил он агентству. По словам Аскари, такое решение навредит всей мировой экономике. Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом суверенных российских активов может угрожать международной валютной системе, нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://1prime.ru/20240228/845695938.html

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