https://1prime.ru/20240229/845706814.html

Бизнес злится: в Турции и Китае вырос срок обработки платежей

Бизнес злится: в Турции и Китае вырос срок обработки платежей - 29.02.2024, ПРАЙМ

Бизнес злится: в Турции и Китае вырос срок обработки платежей

Средний срок проведения платежей для российских компаний увеличился из-за ограничений со стороны ряда китайских и турецких банков и осуществления платежей через | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T10:51+0300

2024-02-29T10:51+0300

2024-02-29T10:56+0300

россия

платежи

иностранные банки

https://1prime.ru/img/80602/96/806029624_0:196:2049:1348_1920x0_80_0_0_9de46b291d03598148d15ff8f6b82dac.jpg

МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Средний срок проведения платежей для российских компаний увеличился из-за ограничений со стороны ряда китайских и турецких банков и осуществления платежей через третьи страны. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщения логистических компаний STS Logistics, "ПЭК: Global", Nawinia, Prime Shipping Agency LLC.По словам представителя небольшого российского банка, турецкий Nurol Bank полностью прекратил расчеты с его финансовой организацией, а другие турецкие банки проводят платежи с существенными задержками и начали требовать предоставления большого пакета документов.Как сообщила основатель мультисервисной платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева, финансовые операции с Турцией сегодня все еще возможны, но они часто проводятся через "прокладки" в третьих странах, в связи с чем средний срок одного платежа увеличивается с одного до десяти дней.При этом руководитель отдела развития регулярной логистики компании Иван Савушкин отметил, что в феврале получение средств из России стало проблематичным для 30% финансовых организаций Китая, с которыми работает компания Nawinia. При этом в числе банков, ограничивших операции, Савушкин упомянул Zhejiang Chouzhou Commercial Bank и Bank of Communications-Xuzhou Huangshan Community Branch.При этом в Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) сообщили, такие банки, как Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank перестали принимать платежи, независимо используемой системы межбанковских переводов — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS. На текущий момент, как отметили в ассоциации, можно прибегнуть к услугам Bank of China, Harbin Bank и других менее крупных финансовых организаций, обычно региональных.Издание пишет, что в среднем срок проводки платежей увеличился с одного до трех дней, но случаются задержки до пяти и более. Например, в АЭИ рассказали о случаях, когда они длились до 40 дней.Масштабные ограничения со стороны банков Турции, как ранее сообщали российские бизнесмены, начались с начала 2024 года.Президент ассоциации "Российско-турецкий диалог", партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов объяснил это изданным в декабре 2023-го указом президента США Джо Байдена, который предоставил минфину страны полномочия вводить санкции против зарубежных банков за помощь в проведении сделок с Россией. В частности, 23 февраля Соединенные Штаты ввели ограничения за помощь России в отношении ряда турецких и китайских компаний.При этом посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, комментируя возникшие проблемы с проведением платежей, заявил: "Я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть".Глава Банка России Эльвира Набиуллина, со своей стороны, в середине февраля заверила, что власти знают о сложностях российских компаний с проведением операций через китайские и турецкие банки, проблемы обсуждаются с бизнесом.

https://1prime.ru/20240228/845311252.html

https://1prime.ru/20240221/843125145.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, платежи, иностранные банки