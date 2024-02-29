https://1prime.ru/20240229/845712023.html

Скрытые дивиденды: почему уход из офшоров на самом деле никому не выгоден

Скрытые дивиденды: почему уход из офшоров на самом деле никому не выгоден - 29.02.2024, ПРАЙМ

Скрытые дивиденды: почему уход из офшоров на самом деле никому не выгоден

Положительный эффект от репатриации капиталов в Россию не удается зафиксировать из-за появления новых схем обхода и проблем с отслеживанием реальных схем... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T11:47+0300

2024-02-29T11:47+0300

2024-02-29T11:47+0300

эксклюзив

рудн

русские офшоры

https://1prime.ru/img/76325/11/763251165_0:228:2432:1596_1920x0_80_0_0_eb8272336cfb7339a67a583d7f575026.jpg

МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Положительный эффект от репатриации капиталов в Россию не удается зафиксировать из-за появления новых схем обхода и проблем с отслеживанием реальных схем сделок. Де-факто деофшоризация российской экономики невыгодна сегодня ни отечественным, ни зарубежным капиталам, рассказала агентству "Прайм" завкафедры "Финансы и кредит" экономического факультета РУДН Дарья Динец.По ее словам, существует ряд факторов, которые не позволяют зафиксировать положительный бюджетный и инвестиционный эффект от репатриации капиталов:1. Многие бизнесмены, покинув европейские юрисдикции и традиционные офшоры из-за политического давления внутри России, тем не менее, не вернули капиталы на родину. Вместо этого фиксируется лавинообразный рост числа компаний, регистрирующих свой бизнес в ОАЭ, Бахрейне, Сингапуре, Грузии, Армении, Казахстане, Турции, Сербии.2. Владельцы крупных банковских счетов в ЕС и Швейцарии прибегли к услугам менеджмента соответствующих банков по обходу санкций. Дело в том, что депозитная база банков находится в существенной зависимости от средств крупных вкладчиков, в результате чего банки не заинтересованы в потере отношений. Доказательством служат расследования, проводимые американскими финансовыми ведомствами в отношении швейцарского UBS на предмет помощи подсанкционным компаниям в обходе заградительных процедур.3. В условиях ограничения возможностей обмена налоговой информацией ФНС испытывает трудности с определением "рыночности" цен совершаемых российскими налогоплательщиками сделок, особенно, на финансовых рынках. Поскольку, несмотря на риторику ужесточений, механизм контроля трансфертного ценообразования не отлажен, для вывода средств из России остаются "скрытые дивиденды" от занижения цен сделок относительно фактических.4. Слабый рубль толкает компании, осуществляющие внешнеторговые операции, на поиск механизмов сокрытия реальных цен сделок, поскольку прибыль, рассчитанная в рублевом эквиваленте, оказывается существенно выше реальной выгоды от совершения операций за рубежом.5. Внутри России вновь растет теневой сегмент и масштабы "обналички": растет число организаций, регистрируемых в регионах с заниженными ставками УСН (Калмыкия, Ингушетия, Чечня) при отсутствии сообразного роста занятости в соответствующих регионах, иными словами, бизнес регистрируется для целей, отличных от ведения хозяйственной деятельности, а фактически – для предоставления услуг обналичивания и снижения налогооблагаемой базы. Такая децентрализация денежного оборота традиционно приводит к сокращению инвестиционного потенциала государства.6. Невозможно игнорировать факт использования децентрализованных финансов для ухода от налогового регулирования. От традиционных Interactive Brokers до цифровых кошельков и схем, подобных иранской Хавала – несмотря на присущие таким операциям риски – инструменты используются для перевода средств без реальной возможности для зарубежных регуляторов отследить источник их возникновения.Иными словами, деофшоризация экономики сегодня невыгодна ни российским, ни зарубежным капиталам, а надлежащее исполнение обязанностей по своевременной уплате налогов без получения государственных преференций, доступных ограниченному числу участников торга, оказывается более дорогой альтернативой использованию новых схем ухода от регулирования. Поэтому схемы налогового арбитража становятся во многом более примитивными и нацеленными в большей степени на децентрализацию российского банковского сектора.Представляется, что переломить эту тенденцию может реструктуризация российской экономики, отход от политики "ответа на западные санкции", преобразования всей государственной бюрократической машины на формирование надежных институтов и стабильной денежно-кредитной системы, безопасной и дружелюбной по отношению к российскому бизнесу.

https://1prime.ru/20231227/842688779.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, рудн, русские офшоры