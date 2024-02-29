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Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920Послание Федеральному собранию
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Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета
Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета - 29.02.2024, ПРАЙМ
Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета
Общая сумма на программу маткапитала после пересчета превысит 570 миллиардов рублей в год, сообщила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:42+0300
2024-02-29T15:51+0300
россия
послание федеральному собранию
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Общая сумма на программу маткапитала после пересчета превысит 570 миллиардов рублей в год, сообщила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова.Президент России Владимир Путин в своем послании предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года."У нас в год приблизительно 570 миллиардов расходуется на материнский капитал, но нам нужно будет пересчитать с учетом прогноза рождаемости и индексации - мы же индексируем по фактической инфляции с 1 февраля", — отметила Голикова.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.Согласно обзору Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России в годовом выражении на 28 февраля составила 7,58 процента.
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россия, татьяна голикова
РОССИЯ, Послание Федеральному собранию, Татьяна Голикова
15:42 29.02.2024 (обновлено: 15:51 29.02.2024)
 
Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета

Голикова: сумма на программу маткапитала превысит 570 миллиардов рублей в год

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Общая сумма на программу маткапитала после пересчета превысит 570 миллиардов рублей в год, сообщила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в своем послании предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года.
"У нас в год приблизительно 570 миллиардов расходуется на материнский капитал, но нам нужно будет пересчитать с учетом прогноза рождаемости и индексации - мы же индексируем по фактической инфляции с 1 февраля", — отметила Голикова.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2024
В России проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты, сообщил Володин
28 января, 09:48
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
Согласно обзору Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России в годовом выражении на 28 февраля составила 7,58 процента.
 
Послание Федеральному собраниюРОССИЯТатьяна Голикова
 
 
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