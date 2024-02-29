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Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета

Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета - 29.02.2024, ПРАЙМ

Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета

Общая сумма на программу маткапитала после пересчета превысит 570 миллиардов рублей в год, сообщила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T15:42+0300

2024-02-29T15:42+0300

2024-02-29T15:51+0300

россия

послание федеральному собранию

татьяна голикова

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Общая сумма на программу маткапитала после пересчета превысит 570 миллиардов рублей в год, сообщила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова.Президент России Владимир Путин в своем послании предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года."У нас в год приблизительно 570 миллиардов расходуется на материнский капитал, но нам нужно будет пересчитать с учетом прогноза рождаемости и индексации - мы же индексируем по фактической инфляции с 1 февраля", — отметила Голикова.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.Согласно обзору Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России в годовом выражении на 28 февраля составила 7,58 процента.

https://1prime.ru/20240128/842911753.html

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россия, татьяна голикова