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Сенатор оценил введение дифференцированного налогообложения доходов
Сенатор оценил введение дифференцированного налогообложения доходов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Сенатор оценил введение дифференцированного налогообложения доходов
Введение в России дифференцированного налогообложения доходов с учётом социальной роли нашего государства сейчас необходимо, сказал РИА Новости замглавы... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:44+0300
2024-02-29T15:44+0300
2024-02-29T15:44+0300
послание федеральному собранию
совфед
доходы
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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Введение в России дифференцированного налогообложения доходов с учётом социальной роли нашего государства сейчас необходимо, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы РФ. "Дифференцированная система налогообложения давно назрела. Плоская ставка как НДФЛ, так и налога на прибыль была вынужденной нормой, направленная на вывод бизнеса и доходов граждан из тени. Однако эта задача уже давно решена, и сегодня дифференциация налогов в зависимости доходов или, проще говоря, прогрессивная система налогов на доходы как отражает запрос наших граждан, так и сможет стать существенным дополнительным источником пополнения доходов прежде всего региональных бюджетов", - сказал политик. Он отметил, что в России сейчас одна из самых низких в мире ставок налога на доходы физических лиц, в других передовых странах ставка налога на доходы порой в два, три и более раз превышают российскую. "Поэтому введение в стране дифференцированного налогообложения доходов с учётом социальной роли нашего государства в текущей ситуации просто необходимо", - заключил Шендерюк-Жидков. -0-
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совфед, доходы
Послание Федеральному собранию, Совфед, доходы
Сенатор оценил введение дифференцированного налогообложения доходов
Сенатор: введение в РФ дифференцированного налогообложения доходов необходимо
МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Введение в России дифференцированного налогообложения доходов с учётом социальной роли нашего государства сейчас необходимо, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы РФ.
"Дифференцированная система налогообложения давно назрела. Плоская ставка как НДФЛ, так и налога на прибыль была вынужденной нормой, направленная на вывод бизнеса и доходов граждан из тени. Однако эта задача уже давно решена, и сегодня дифференциация налогов в зависимости доходов или, проще говоря, прогрессивная система налогов на доходы как отражает запрос наших граждан, так и сможет стать существенным дополнительным источником пополнения доходов прежде всего региональных бюджетов", - сказал политик.
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Он отметил, что в России сейчас одна из самых низких в мире ставок налога на доходы физических лиц, в других передовых странах ставка налога на доходы порой в два, три и более раз превышают российскую.
"Поэтому введение в стране дифференцированного налогообложения доходов с учётом социальной роли нашего государства в текущей ситуации просто необходимо", - заключил Шендерюк-Жидков. -0-