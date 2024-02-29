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Выдачи ипотеки в России упали до минимума за полтора года

Выдачи ипотеки в России упали до минимума за полтора года - 29.02.2024, ПРАЙМ

Выдачи ипотеки в России упали до минимума за полтора года

Объем выданной ипотеки в России в январе сократился почти в три раза - до 271 миллиарда рублей, а количество кредитов - до 76 тысяч, оба показателя стали... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T21:17+0300

2024-02-29T21:17+0300

2024-02-29T21:17+0300

россия

ипотека

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Объем выданной ипотеки в России в январе сократился почти в три раза - до 271 миллиарда рублей, а количество кредитов - до 76 тысяч, оба показателя стали минимальными с июня 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Так, в январе было выдано около 76 тысяч ипотечных кредитов, что меньше показателя годом ранее в 2,6 раза. Объем выдач составил 271,7 миллиарда рублей против 785,5 миллиарда месяцем ранее. Это самые низкие показатели с июня 2022 года, когда россияне оформили 65,4 тысячи ипотечных кредитов на 253,4 миллиарда рублей. В результате ипотечный портфель вырос лишь на 0,8% за прошлый месяц. Одновременно снизился и срок кредитования - почти на полгода, до 296,6 месяца, или 24 года и около 9 месяцев. В декабре же показатель составлял рекордные 302,3 месяца. Увеличилась и средняя ставка кредитования - до 8,43% с 7,91% месяцем ранее. ЦБ ранее говорил, что в январе произошло замедление ипотечного кредитования. Для января, указывал регулятор, характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников, однако в 2024 году замедление связано еще и с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой.

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россия, ипотека