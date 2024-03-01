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В Турции призвали объявить дипломатов США персонами нон-грата
В Турции призвали объявить дипломатов США персонами нон-грата - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Турции призвали объявить дипломатов США персонами нон-грата
Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T07:29+0300
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Россией, по его словам, экономика находится в тупике из-за платежных проблем между Анкарой и Москвой. Ранее газета Aydınlık сообщала, дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения. "Турецкие компании, ведущие прямую или косвенную торговлю с Россией, находятся под угрозой включения в черный список США. Перевод иностранной валюты из России в Турцию находится под давлением США. В то время как Турция страдает от нехватки иностранной валюты, банки возвращают валюту, отправленную из России нашим компаниям. Экономика Турции находится в тупике из-за препятствий в торговле с Россией, нашим крупнейшим торговым партнером. Американские дипломаты, оказывающие давление и угрожающие нашим компаниям, должны быть объявлены персонами нон грата и высланы в свою страну", - заявил политик РИА Новости. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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ТУРЦИЯ, США, РОССИЯ, торговля
В Турции призвали объявить дипломатов США персонами нон-грата
В Турции призвали выслать дипломатов США, угрожающих бизнесу за торговлю с РФ
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Россией, по его словам, экономика находится в тупике из-за платежных проблем между Анкарой и Москвой.
Ранее газета Aydınlık сообщала, дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения.
"Турецкие компании, ведущие прямую или косвенную торговлю с Россией, находятся под угрозой включения в черный список США. Перевод иностранной валюты из России в Турцию находится под давлением США.
В то время как Турция страдает от нехватки иностранной валюты, банки возвращают валюту, отправленную из России нашим компаниям. Экономика Турции находится в тупике из-за препятствий в торговле с Россией, нашим крупнейшим торговым партнером. Американские дипломаты, оказывающие давление и угрожающие нашим компаниям, должны быть объявлены персонами нон грата и высланы в свою страну", - заявил политик РИА Новости.
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"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.