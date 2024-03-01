https://1prime.ru/20240301/845758941.html

Рынок настроен на обновление годовых максимумов

Рынок настроен на обновление годовых максимумов - 01.03.2024, ПРАЙМ

Рынок настроен на обновление годовых максимумов

Индекс Мосбиржи в последний день месяца показал рост на 0,9% и в итоге нивелировал просадку последней декады месяца. В четверг подорожали большинство "голубых... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T08:40+0300

2024-03-01T08:40+0300

2024-03-01T08:40+0300

российский рынок акций

курс доллара

курсы валют

https://1prime.ru/img/sharing/article/845758941.jpg?1709271609

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в последний день месяца показал рост на 0,9% и в итоге нивелировал просадку последней декады месяца. В четверг подорожали большинство "голубых фишек", чему способствовало повышение котировок основных металлов и энергоресурсов. Индекс восстановился обратно к верхней границе бокового диапазона (3000—3300 п.), и мы не исключаем фиксации прибыли перед выходными.Укрепление рубля не помешало позитивной динамике рынка, на котором широко представлены экспортеры. Рубль продолжил укрепляться к доллару от достигнутого ранее сопротивления в области 93,5 рубля за доллар, чему в последние сессии могли способствовать налоговые выплаты, приходящиеся на конец месяца. Укрепление рубля может продолжиться в направлении 90 рублей за доллар, откуда возможно ослабление валютного курса обратно в направлении 93,5 рубля за доллар.Несмотря на то, что в обращении президента России Владимира Путина к Федеральному собранию прозвучало предложение продлить программу льготной семейной ипотеки, акции застройщиков оказались среди аутсайдеров на торгах в четверг. Инвесторы могли фиксировать прибыль, с начала года индекс строительных компаний вырос уже на 20%, что сопоставимо с ростом индексов телеком и ИТ-компаний, показавших наибольший прирост. В то время как продление льготной программы ипотечного кредитования благоприятно для продаж застройщиков, такая мера несет в себе проинфляционные риски.Банк России ранее писал, что существенные объемы льготных кредитов "зашумляют" эффект от жесткой денежно-кредитной политики. Таким образом, Банку России может понадобиться более жесткая денежно-кредитная политика на более длительный период, чтобы нормализовать инфляцию. Это является негативным сигналом для фондового рынка в среднесрочной перспективе.Акции "М.Видео" выбились в лидеры роста на фоне высоких объемов. Акции могли расти в ожидании неплохих результатов за 2023 год, которые будут опубликованы 12 марта. В прошлом году инвесторы продавали акции и облигации группы на фоне роста долговой нагрузки эмитента. Тем не менее после публикации операционных результатов за 2023 год, менеджмент сообщил об ожиданиях снижения долговой нагрузки на конец года до к 3,5х (5,3х в 1П23) по показателю чистый долг/EBITDA.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Анна Буйлакова https://1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg

Анна Буйлакова https://1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анна Буйлакова https://1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg

российский рынок акций, курс доллара, курсы валют