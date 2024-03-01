Весенний рынок акций и рубль

Индекс акций Мосбиржи за февраль прибавил более 1%, закрытие у 3255 п. В моменте было нервно и волатильно из-за санкций, но рынок выкупил глубокую просадку, и это обнадеживающий сигнал на март. Ориентир роста к верхней границе 3000–3300 не снимается.Сильнее рынка вчера были акции девелопера Самолета и ИТ-гиганта OZON, прирост по 3% — акции взлетели после инициатив президента РФ Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки до 2030 г. и поддержки высокотехнологичных компаний. Высоким спросом пользовались акции ритейлера М.Видео (+8%) в ожидании отчетности за 2023 г. 12 марта., возможно, там будет отражено улучшение финансовых показателей корпорации.Слабее рынка вновь были акции Мечела из-за санкций и пошлин на уголь. Обвал в бумагах QIWI продолжается, и цена уже 205 руб. — КИВИ банк без лицензии, и это делает невозможным оценку стоимости расписок.Рубль завершил февраль небольшими потерями, но -1% несущественно после падения на прошлой неделе и временного взлета курса USD/RUB TOD выше 100 руб. Вчера доллар уже был 90,5, и в марте может быть недалеко от 90. Фактор ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров по-прежнему на стороне нацвалюты.
Индекс акций Мосбиржи за февраль прибавил более 1%, закрытие у 3255 п. В моменте было нервно и волатильно из-за санкций, но рынок выкупил глубокую просадку, и это обнадеживающий сигнал на март. Ориентир роста к верхней границе 3000–3300 не снимается.
Сильнее рынка вчера были акции девелопера Самолета и ИТ-гиганта OZON, прирост по 3% — акции взлетели после инициатив президента РФ Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки до 2030 г. и поддержки высокотехнологичных компаний. Высоким спросом пользовались акции ритейлера М.Видео (+8%) в ожидании отчетности за 2023 г. 12 марта., возможно, там будет отражено улучшение финансовых показателей корпорации.
Слабее рынка вновь были акции Мечела из-за санкций и пошлин на уголь. Обвал в бумагах QIWI продолжается, и цена уже 205 руб. — КИВИ банк без лицензии, и это делает невозможным оценку стоимости расписок.
Рубль завершил февраль небольшими потерями, но -1% несущественно после падения на прошлой неделе и временного взлета курса USD/RUB TOD выше 100 руб. Вчера доллар уже был 90,5, и в марте может быть недалеко от 90. Фактор ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров по-прежнему на стороне нацвалюты.
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