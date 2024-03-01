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Весенний рынок акций и рубль - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Весенний рынок акций и рубль
Весенний рынок акций и рубль - 01.03.2024, ПРАЙМ
Весенний рынок акций и рубль
Индекс акций Мосбиржи за февраль прибавил более 1%, закрытие у 3255 п. В моменте было нервно и волатильно из-за санкций, но рынок выкупил глубокую просадку, и... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:53+0300
2024-03-01T09:57+0300
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Индекс акций Мосбиржи за февраль прибавил более 1%, закрытие у 3255 п. В моменте было нервно и волатильно из-за санкций, но рынок выкупил глубокую просадку, и это обнадеживающий сигнал на март. Ориентир роста к верхней границе 3000–3300 не снимается.Сильнее рынка вчера были акции девелопера Самолета и ИТ-гиганта OZON, прирост по 3% — акции взлетели после инициатив президента РФ Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки до 2030 г. и поддержки высокотехнологичных компаний. Высоким спросом пользовались акции ритейлера М.Видео (+8%) в ожидании отчетности за 2023 г. 12 марта., возможно, там будет отражено улучшение финансовых показателей корпорации.Слабее рынка вновь были акции Мечела из-за санкций и пошлин на уголь. Обвал в бумагах QIWI продолжается, и цена уже 205 руб. — КИВИ банк без лицензии, и это делает невозможным оценку стоимости расписок.Рубль завершил февраль небольшими потерями, но -1% несущественно после падения на прошлой неделе и временного взлета курса USD/RUB TOD выше 100 руб. Вчера доллар уже был 90,5, и в марте может быть недалеко от 90. Фактор ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров по-прежнему на стороне нацвалюты.
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
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5
4.7
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции
09:53 01.03.2024 (обновлено: 09:57 01.03.2024)
 

Весенний рынок акций и рубль

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
Индекс акций Мосбиржи за февраль прибавил более 1%, закрытие у 3255 п. В моменте было нервно и волатильно из-за санкций, но рынок выкупил глубокую просадку, и это обнадеживающий сигнал на март. Ориентир роста к верхней границе 3000–3300 не снимается.
Сильнее рынка вчера были акции девелопера Самолета и ИТ-гиганта OZON, прирост по 3% — акции взлетели после инициатив президента РФ Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки до 2030 г. и поддержки высокотехнологичных компаний. Высоким спросом пользовались акции ритейлера М.Видео (+8%) в ожидании отчетности за 2023 г. 12 марта., возможно, там будет отражено улучшение финансовых показателей корпорации.
Слабее рынка вновь были акции Мечела из-за санкций и пошлин на уголь. Обвал в бумагах QIWI продолжается, и цена уже 205 руб. — КИВИ банк без лицензии, и это делает невозможным оценку стоимости расписок.
Рубль завершил февраль небольшими потерями, но -1% несущественно после падения на прошлой неделе и временного взлета курса USD/RUB TOD выше 100 руб. Вчера доллар уже был 90,5, и в марте может быть недалеко от 90. Фактор ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров по-прежнему на стороне нацвалюты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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