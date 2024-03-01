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Российские банки раскрыли самое важное направление работы - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Российские банки раскрыли самое важное направление работы
Российские банки раскрыли самое важное направление работы - 01.03.2024, ПРАЙМ
Российские банки раскрыли самое важное направление работы
Большинство российских банков проявили интерес к развитию трансграничных переводов и внешнеэконогмической деятельности. Об этом говорится в исследовании... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:11+0300
2024-03-01T10:15+0300
россия
банки
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Большинство российских банков проявили интерес к развитию трансграничных переводов и внешнеэконогмической деятельности. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР и группы компаний Б1 "Адаптация и стабильность. Как банковская система пройдет 2024 год", которое проанализировал РБК."О высокой заинтересованности в развитии трансграничных переводов сообщили 18 банков (56%), для восьми кредитных организаций (25%) оно представляет средний интерес, а для шести — низкий. Развитие продуктов в валютах дружественных стран и внешне-экономической деятельности представляет высокий интерес для половины участников опроса", - пишет издание.Кроме того, следует из исследований, большинство российских кредитных организаций слабо заинтересованы в развитии зеленого финансирования, сервисов рассрочки BNPL и цифровых финансовых активах.Как отмечают аналитики, такие показатели объясняются стремлением банков компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, а также сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными государствами.Западные страны после начала спецоперации на украине вводят против России беспрецедентные по своему масштабу санкции. Попавшие под ограничения российские банки потеряли доступ к переводам в долларах и евро, были отключены от международной платежной системы SWIFT.
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россия, банки
РОССИЯ, Банки
10:11 01.03.2024 (обновлено: 10:15 01.03.2024)
 
Российские банки раскрыли самое важное направление работы

Исследование НКР и Б1: банки считают переводы за рубеж самым важным направлением

© fotolia.com / djamaПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© fotolia.com / djama
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Большинство российских банков проявили интерес к развитию трансграничных переводов и внешнеэконогмической деятельности. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР и группы компаний Б1 "Адаптация и стабильность. Как банковская система пройдет 2024 год", которое проанализировал РБК.
"О высокой заинтересованности в развитии трансграничных переводов сообщили 18 банков (56%), для восьми кредитных организаций (25%) оно представляет средний интерес, а для шести — низкий. Развитие продуктов в валютах дружественных стран и внешне-экономической деятельности представляет высокий интерес для половины участников опроса", - пишет издание.
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Кроме того, следует из исследований, большинство российских кредитных организаций слабо заинтересованы в развитии зеленого финансирования, сервисов рассрочки BNPL и цифровых финансовых активах.
Как отмечают аналитики, такие показатели объясняются стремлением банков компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, а также сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными государствами.
Западные страны после начала спецоперации на украине вводят против России беспрецедентные по своему масштабу санкции. Попавшие под ограничения российские банки потеряли доступ к переводам в долларах и евро, были отключены от международной платежной системы SWIFT.
 
РОССИЯБанки
 
 
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