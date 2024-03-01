https://1prime.ru/20240301/845763029.html

Российские банки раскрыли самое важное направление работы

Российские банки раскрыли самое важное направление работы - 01.03.2024, ПРАЙМ

Российские банки раскрыли самое важное направление работы

Большинство российских банков проявили интерес к развитию трансграничных переводов и внешнеэконогмической деятельности. Об этом говорится в исследовании... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T10:11+0300

2024-03-01T10:11+0300

2024-03-01T10:15+0300

россия

банки

https://1prime.ru/img/77319/46/773194604_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a59d5712b5c9796d312791eb272725c1.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Большинство российских банков проявили интерес к развитию трансграничных переводов и внешнеэконогмической деятельности. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР и группы компаний Б1 "Адаптация и стабильность. Как банковская система пройдет 2024 год", которое проанализировал РБК."О высокой заинтересованности в развитии трансграничных переводов сообщили 18 банков (56%), для восьми кредитных организаций (25%) оно представляет средний интерес, а для шести — низкий. Развитие продуктов в валютах дружественных стран и внешне-экономической деятельности представляет высокий интерес для половины участников опроса", - пишет издание.Кроме того, следует из исследований, большинство российских кредитных организаций слабо заинтересованы в развитии зеленого финансирования, сервисов рассрочки BNPL и цифровых финансовых активах.Как отмечают аналитики, такие показатели объясняются стремлением банков компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, а также сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными государствами.Западные страны после начала спецоперации на украине вводят против России беспрецедентные по своему масштабу санкции. Попавшие под ограничения российские банки потеряли доступ к переводам в долларах и евро, были отключены от международной платежной системы SWIFT.

https://1prime.ru/20240229/845699249.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки