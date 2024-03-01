https://1prime.ru/20240301/845769799.html

ВТБ вернется к выплатам дивидендов по итогам 2025 года

ВТБ вернется к выплатам дивидендов по итогам 2025 года - 01.03.2024, ПРАЙМ

ВТБ вернется к выплатам дивидендов по итогам 2025 года

ВТБ планирует возобновить выплату дивидендов по итогам 2025 года, заявил глава банка Андрей Костин. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T10:32+0300

2024-03-01T10:32+0300

2024-03-01T10:53+0300

втб

андрей костин

дивиденды

https://1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВТБ планирует возобновить выплату дивидендов по итогам 2025 года, заявил глава банка Андрей Костин."Мы считаем, что уже по итогам 2025 года мы дивиденды будем платить точно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Правительство РФ в апреле 2022 года выпустило распоряжение, согласно которому выплата дивидендов за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям ВТБ не должна предусматриваться. Такое решение было принято для обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ.В июне 2022 года акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Дивиденды за 2022 год также не платились.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, андрей костин, дивиденды