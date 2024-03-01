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ВТБ вернется к выплатам дивидендов по итогам 2025 года - 01.03.2024, ПРАЙМ
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ВТБ вернется к выплатам дивидендов по итогам 2025 года
ВТБ вернется к выплатам дивидендов по итогам 2025 года - 01.03.2024, ПРАЙМ
ВТБ вернется к выплатам дивидендов по итогам 2025 года
ВТБ планирует возобновить выплату дивидендов по итогам 2025 года, заявил глава банка Андрей Костин. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:32+0300
2024-03-01T10:53+0300
втб
андрей костин
дивиденды
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВТБ планирует возобновить выплату дивидендов по итогам 2025 года, заявил глава банка Андрей Костин."Мы считаем, что уже по итогам 2025 года мы дивиденды будем платить точно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Правительство РФ в апреле 2022 года выпустило распоряжение, согласно которому выплата дивидендов за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям ВТБ не должна предусматриваться. Такое решение было принято для обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ.В июне 2022 года акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Дивиденды за 2022 год также не платились.
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втб, андрей костин, дивиденды
ВТБ, Андрей Костин, дивиденды
10:32 01.03.2024 (обновлено: 10:53 01.03.2024)
 
ВТБ вернется к выплатам дивидендов по итогам 2025 года

Костин заявил, что ВТБ вернется к выплате дивидендов в 2026 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВТБ планирует возобновить выплату дивидендов по итогам 2025 года, заявил глава банка Андрей Костин.
"Мы считаем, что уже по итогам 2025 года мы дивиденды будем платить точно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Правительство РФ в апреле 2022 года выпустило распоряжение, согласно которому выплата дивидендов за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям ВТБ не должна предусматриваться. Такое решение было принято для обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ.
В июне 2022 года акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Дивиденды за 2022 год также не платились.
 
ВТБАндрей Костиндивиденды
 
 
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