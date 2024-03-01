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Самолет главы МИД Германии распродадут на запчасти, пишут СМИ
Самолет главы МИД Германии распродадут на запчасти, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
Самолет главы МИД Германии распродадут на запчасти, пишут СМИ
Выведенный ранее из эксплуатации правительственный самолет A340, на котором главе МИД Германии Анналена Бербок не удалось добраться до Австралии летом 2023... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:45+0300
2024-03-01T11:45+0300
2024-03-01T11:45+0300
анналена бербок
германия
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Выведенный ранее из эксплуатации правительственный самолет A340, на котором главе МИД Германии Анналена Бербок не удалось добраться до Австралии летом 2023 года, выкупит компания Lufthansa, а затем распродаст его на запчасти, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники."Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием "Конрад Аденауэр" и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa... Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали", — говорится в журнале со ссылкой на источники в компании.По данным Spiegel, на этой неделе предложение о покупке получила "дочка" компании Lufthansa Technik и она намерена его принять. Также сообщается, что самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет.В августе 2023 года Бербок отменила свой запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион из-за поломки этого самолета. Борт должен был приземлиться в понедельник 14 августа в австралийской столице Канберре, а во вторник утром должна была начаться официальная программа недельного визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако в понедельник утром экипаж самолета с главой МИД на борту после остановки для дозаправки в Абу-Даби и возобновления полета спустя три минуты обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вновь вернуться в ОАЭ.
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анналена бербок, германия
Анналена Бербок, ГЕРМАНИЯ
Самолет главы МИД Германии распродадут на запчасти, пишут СМИ
Spiegel: самолет главы МИД Германии Бербок выкупит Lufthansa распродаст его на запчасти
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Выведенный ранее из эксплуатации правительственный самолет A340, на котором главе МИД Германии Анналена Бербок не удалось добраться до Австралии летом 2023 года, выкупит компания Lufthansa, а затем распродаст его на запчасти, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
"Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием "Конрад Аденауэр" и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa... Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали", — говорится в журнале со ссылкой на источники в компании.
По данным Spiegel, на этой неделе предложение о покупке получила "дочка" компании Lufthansa Technik и она намерена его принять. Также сообщается, что самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет.
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В августе 2023 года Бербок отменила свой запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион из-за поломки этого самолета. Борт должен был приземлиться в понедельник 14 августа в австралийской столице Канберре, а во вторник утром должна была начаться официальная программа недельного визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако в понедельник утром экипаж самолета с главой МИД на борту после остановки для дозаправки в Абу-Даби и возобновления полета спустя три минуты обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вновь вернуться в ОАЭ.