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Сбербанк рассказал о путях снижения долговой нагрузки для получения ипотеки

Сбербанк рассказал о путях снижения долговой нагрузки для получения ипотеки - 01.03.2024, ПРАЙМ

Сбербанк рассказал о путях снижения долговой нагрузки для получения ипотеки

Привлечение созаемщика, закрытие лишних кредитных карт или уменьшение лимита по ним в числе прочего помогут снизить долговую нагрузку заемщиков для повышения их | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:46+0300

2024-03-01T11:46+0300

2024-03-01T11:46+0300

ипотека

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сбербанк

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Привлечение созаемщика, закрытие лишних кредитных карт или уменьшение лимита по ним в числе прочего помогут снизить долговую нагрузку заемщиков для повышения их шансов на получение ипотеки, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова. Банк России с 1 марта ужесточил для банков условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам. "Сбербанк четко следует указаниям Банка России, который ввел изменения к показателю долговой нагрузки клиентов при принятии решения о выдаче ипотеки с 1 марта. Для банка важно, чтобы клиенты могли в комфортном режиме исполнять свои кредитные обязательства. Поэтому мы ведем активную разъяснительную работу, рассказываем клиентам, какие есть возможности снизить долговую нагрузку и повысить шансы на получение кредита", - сказала Тризонова. Так, если по показателю долговой нагрузки кредит клиенту в данный момент не может быть одобрен, то он может предоставить дополнительную информацию в банк для более детального рассмотрения или предпринять меры для снижения долговой нагрузки. Например, по ее словам, можно привлечь созаемщика, у которого есть достаточный доход и низкая долговая нагрузка. Это значит, что клиент и созаемщик берут кредит на двоих, и при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) будет учитываться заработок и клиента, и созаемщика, что увеличит общую сумму месячного дохода. Еще один способ, о котором рассказали в Сбербанке, - закрыть лишние кредитные карты или уменьшить лимит по ним. Открытые кредитные карты учитываются при расчете ПДН, даже если клиенты ими не пользовались. Из-за этого долговая нагрузка также увеличивается. Кроме того, клиент может запросить меньшую сумму кредита или увеличить срок кредитования, чтобы сократить ежемесячный платеж.

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ипотека, россия, сбербанк