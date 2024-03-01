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Эксперт рассказал, с какой целью США сокращают армию - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, с какой целью США сокращают армию
Эксперт рассказал, с какой целью США сокращают армию - 01.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, с какой целью США сокращают армию
Пентагон планирует сократить численность армии США, чтобы перенаправить высвободившиеся ресурсы на стратегическое противодействие России и Китаю. Об этом в... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:54+0300
2024-03-01T13:10+0300
сша
армия
сокращение
мнение
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Пентагон планирует сократить численность армии США, чтобы перенаправить высвободившиеся ресурсы на стратегическое противодействие России и Китаю. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.Ранее газета The New York Times, ссылаясь на армейский документ, сообщила, что Пентагон намерен сократить вооруженные силы США на 24 тысячи человек. Как пояснило издание, причина сокращения состоит в том, что после двух десятилетий сосредоточения внимания на борьбе с терроризмом США решили перенести акцент на противодействие военной мощи Китая и России.Егорченков в этой связи отметил несколько аспектов указанного сокращения."С одной стороны, бюджеты растут, - поясняет эксперт, - а с другой стороны, доллар чувствует себя не всегда хорошо – и они пытаются догонять уровень инфляции".Также он отметил, что "есть подозрение, что они (США – прим. ред.) пытаются привести списочный состав к тому, что есть на самом деле: у них много пустых, не занятых позиций", и добавил: "Но это только часть картинки, вся картинка сложнее"."Американцы вполне последовательно сокращают свое внешнее присутствие, например, на Ближнем Востоке: потихонечку утекают оттуда. И, разумеется, будут сокращать и штатный состав, и обслуживающий персонал", – сказал Егорченков.Он назвал два направления, на которые, по его мнению, Пентагон будет направлять высвободившиеся средства."Они надеются, что за счет этого удастся перенаправить тот самый разбухающий военный бюджет на два направления. Первое – модернизация, например, стратегических сил, которые у них находятся не в самом лучшем состоянии. Второе – американские военные поняли, что стратегия развития вооруженных сил, ориентирующаяся исключительно на ведение "малых войн" с заведомо слабейшим противником, является в настоящее время тупиковой. Они считают, что нужно быть готовыми к противостоянию серьезным противникам, которых они сами себе и нарисовали в своих планах", – пояснил Егорченков.
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сша, армия, сокращение, мнение
США, армия, сокращение, мнение
12:54 01.03.2024 (обновлено: 13:10 01.03.2024)
 
Эксперт рассказал, с какой целью США сокращают армию

Sputnik: США сокращают армию, чтобы перенаправить деньги на приоритетные проекты

© www.iraqsinconvenienttruth.comАрмия США в Ираке
Армия США в Ираке
© www.iraqsinconvenienttruth.com
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Пентагон планирует сократить численность армии США, чтобы перенаправить высвободившиеся ресурсы на стратегическое противодействие России и Китаю. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на армейский документ, сообщила, что Пентагон намерен сократить вооруженные силы США на 24 тысячи человек. Как пояснило издание, причина сокращения состоит в том, что после двух десятилетий сосредоточения внимания на борьбе с терроризмом США решили перенести акцент на противодействие военной мощи Китая и России.
Егорченков в этой связи отметил несколько аспектов указанного сокращения.
"С одной стороны, бюджеты растут, - поясняет эксперт, - а с другой стороны, доллар чувствует себя не всегда хорошо – и они пытаются догонять уровень инфляции".
Также он отметил, что "есть подозрение, что они (США – прим. ред.) пытаются привести списочный состав к тому, что есть на самом деле: у них много пустых, не занятых позиций", и добавил: "Но это только часть картинки, вся картинка сложнее".
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"Американцы вполне последовательно сокращают свое внешнее присутствие, например, на Ближнем Востоке: потихонечку утекают оттуда. И, разумеется, будут сокращать и штатный состав, и обслуживающий персонал", – сказал Егорченков.
Он назвал два направления, на которые, по его мнению, Пентагон будет направлять высвободившиеся средства.
"Они надеются, что за счет этого удастся перенаправить тот самый разбухающий военный бюджет на два направления. Первое – модернизация, например, стратегических сил, которые у них находятся не в самом лучшем состоянии. Второе – американские военные поняли, что стратегия развития вооруженных сил, ориентирующаяся исключительно на ведение "малых войн" с заведомо слабейшим противником, является в настоящее время тупиковой. Они считают, что нужно быть готовыми к противостоянию серьезным противникам, которых они сами себе и нарисовали в своих планах", – пояснил Егорченков.
 
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