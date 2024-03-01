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Программа материнского капитала может стать бессрочной
Программа материнского капитала может стать бессрочной - 01.03.2024, ПРАЙМ
Программа материнского капитала может стать бессрочной
В Госдуму внесли законопроект, на основании которого программа материнского капитала может стать бессрочной, следует из электронной базы нижней палаты... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:52+0300
2024-03-01T14:52+0300
2024-03-01T15:10+0300
россия
материнский капитал
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, на основании которого программа материнского капитала может стать бессрочной, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Согласно пояснительной записке, сейчас соответствующий Федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением или усыновлением ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.Таким образом, в случае рождения ребенка после 31 декабря 2026 года, предположительно, право на материнский (семейный) капитал возникать не будет… Представляется необходимым… сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным", — сказано в пояснительной записке.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что общая сумма на программу маткапитала после пересчета превысит 570 миллиардов рублей в год.Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
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россия, материнский капитал
РОССИЯ, материнский капитал
Программа материнского капитала может стать бессрочной
В Госдуму внесли законопроект о бессрочной программе материнского капитала
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, на основании которого программа материнского капитала может стать бессрочной, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Согласно пояснительной записке, сейчас соответствующий Федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением или усыновлением ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.
Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета
Таким образом, в случае рождения ребенка после 31 декабря 2026 года, предположительно, право на материнский (семейный) капитал возникать не будет… Представляется необходимым… сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным", — сказано в пояснительной записке.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что общая сумма на программу маткапитала после пересчета превысит 570 миллиардов рублей в год.
Материнский (семейный) капитал
– это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).