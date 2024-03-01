Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат сравнили Крымский мост с Дорогой жизни - 01.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240301/845792589.html
Депутат сравнили Крымский мост с Дорогой жизни
Депутат сравнили Крымский мост с Дорогой жизни - 01.03.2024, ПРАЙМ
Депутат сравнили Крымский мост с Дорогой жизни
Крымский мост буквально является дорогой жизни и разговоры в бундесвере о возможностях совершить на него атаку напоминают что-то из истории, заявил РИА Новости... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:16+0300
2024-03-01T16:28+0300
германия
крымский мост
госдума
https://1prime.ru/img/84097/01/840970103_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e3370575c5e3b5fdcb48fb449b663a4e.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крымский мост буквально является дорогой жизни и разговоры в бундесвере о возможностях совершить на него атаку напоминают что-то из истории, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus."Крымский мост — это буквально дорога жизни … Если немцы задумали бомбить дорогу жизни, это что-то нам напоминает из истории. Кончится это для них печально", — сказал Выборный. Он также напомнил, что мост возвели в кратчайшие сроки и это позволило оживить экономику полуострова вопреки жесткой и безжалостной блокаде Крыма со стороны Запада. По словам Выборного, из заброшенной территории, развитию которой Киев в последние 30 лет практически не уделял внимания, эти знаковые для всех россиян места при президенте России Владимире Путине снова стали туристической "меккой". "Миллионы жителей получили возможность быстро и удобно добираться до Ялты, Симферополя, отправить детей в "Артек". По этому мосту едут потоки людей, мирных граждан", — подчеркнул парламентарий.Дорога жизни — единственная дорога, которая связывала блокадный Ленинград со страной. Ее официальное название — Военно-автомобильная дорога №101. Отмечается, что освоение дороги началось в ноябре 1941 года. За первую зиму блокады Ленинграда по ней проехали более 300 автомобилей, 19 тысяч подвод, 500 тракторов и танков. Кроме того, жители города получили 61 тысячу грузов, более 550 тысяч детей, женщин, стариков, раненых и больных удалось эвакуировать.
https://1prime.ru/20240301/845786692.html
https://1prime.ru/20240301/russia-845769410.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84097/01/840970103_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_18e98ae4f08aeae2c149e1ded662d825.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, крымский мост, госдума
ГЕРМАНИЯ, Крымский мост, Госдума
16:16 01.03.2024 (обновлено: 16:28 01.03.2024)
 
Депутат сравнили Крымский мост с Дорогой жизни

Депутат Выборный: намерение немцев бомбить дорогу жизни напоминает историю

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крымский мост буквально является дорогой жизни и разговоры в бундесвере о возможностях совершить на него атаку напоминают что-то из истории, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крыму
14:20
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus.
"Крымский мост — это буквально дорога жизни … Если немцы задумали бомбить дорогу жизни, это что-то нам напоминает из истории. Кончится это для них печально", — сказал Выборный.
Он также напомнил, что мост возвели в кратчайшие сроки и это позволило оживить экономику полуострова вопреки жесткой и безжалостной блокаде Крыма со стороны Запада.
По словам Выборного, из заброшенной территории, развитию которой Киев в последние 30 лет практически не уделял внимания, эти знаковые для всех россиян места при президенте России Владимире Путине снова стали туристической "меккой".
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения
10:30
"Миллионы жителей получили возможность быстро и удобно добираться до Ялты, Симферополя, отправить детей в "Артек". По этому мосту едут потоки людей, мирных граждан", — подчеркнул парламентарий.
Дорога жизни — единственная дорога, которая связывала блокадный Ленинград со страной. Ее официальное название — Военно-автомобильная дорога №101. Отмечается, что освоение дороги началось в ноябре 1941 года. За первую зиму блокады Ленинграда по ней проехали более 300 автомобилей, 19 тысяч подвод, 500 тракторов и танков. Кроме того, жители города получили 61 тысячу грузов, более 550 тысяч детей, женщин, стариков, раненых и больных удалось эвакуировать.
 
ГЕРМАНИЯКрымский мостГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала