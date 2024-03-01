https://1prime.ru/20240301/845792589.html

Депутат сравнили Крымский мост с Дорогой жизни

Депутат сравнили Крымский мост с Дорогой жизни - 01.03.2024, ПРАЙМ

Депутат сравнили Крымский мост с Дорогой жизни

Крымский мост буквально является дорогой жизни и разговоры в бундесвере о возможностях совершить на него атаку напоминают что-то из истории, заявил РИА Новости... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T16:16+0300

2024-03-01T16:16+0300

2024-03-01T16:28+0300

германия

крымский мост

госдума

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крымский мост буквально является дорогой жизни и разговоры в бундесвере о возможностях совершить на него атаку напоминают что-то из истории, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus."Крымский мост — это буквально дорога жизни … Если немцы задумали бомбить дорогу жизни, это что-то нам напоминает из истории. Кончится это для них печально", — сказал Выборный. Он также напомнил, что мост возвели в кратчайшие сроки и это позволило оживить экономику полуострова вопреки жесткой и безжалостной блокаде Крыма со стороны Запада. По словам Выборного, из заброшенной территории, развитию которой Киев в последние 30 лет практически не уделял внимания, эти знаковые для всех россиян места при президенте России Владимире Путине снова стали туристической "меккой". "Миллионы жителей получили возможность быстро и удобно добираться до Ялты, Симферополя, отправить детей в "Артек". По этому мосту едут потоки людей, мирных граждан", — подчеркнул парламентарий.Дорога жизни — единственная дорога, которая связывала блокадный Ленинград со страной. Ее официальное название — Военно-автомобильная дорога №101. Отмечается, что освоение дороги началось в ноябре 1941 года. За первую зиму блокады Ленинграда по ней проехали более 300 автомобилей, 19 тысяч подвод, 500 тракторов и танков. Кроме того, жители города получили 61 тысячу грузов, более 550 тысяч детей, женщин, стариков, раненых и больных удалось эвакуировать.

https://1prime.ru/20240301/845786692.html

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германия, крымский мост, госдума