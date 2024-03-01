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ЦБ обнаружил новые рискованные схемы при покупке строящегося жилья

ЦБ обнаружил новые рискованные схемы при покупке строящегося жилья - 01.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ обнаружил новые рискованные схемы при покупке строящегося жилья

ЦБ РФ фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей, говорится в сообщении Банка России. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T10:34+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей, говорится в сообщении Банка России."Банк России фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей", - говорится в сообщении.По данным регулятора, некоторые банки совместно с застройщиками предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве. Банк от использования этих средств получает дополнительную доходность, часть которой может отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства. Застройщик может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж."Риски для граждан в этой схеме связаны с тем, что, в отличие от счетов эскроу, которые застрахованы государством в размере до 10 млн рублей, средства на таком аккредитиве вообще не застрахованы. В случае отзыва лицензии у банка, в котором средства лежат на аккредитиве, человек может лишиться их, при этом еще остаться должным банку по ипотечному кредиту и потерять квартиру, так как ДДУ по факту не был полностью оплачен", – объясняет ЦБ.Кроме того, ЦБ известно о случаях, когда застройщики продают жилье на этапе строительства аффилированным лицам, заключая с ними ДДУ по цене в разы ниже рыночной, и эти средства размещаются на счете эскроу. При переуступке человек платит уже реальную рыночную цену, но вместе с правами требования по ДДУ получает счет эскроу, на котором лишь первоначальная заниженная цена квартиры. Разница сразу уходит продавцу, аффилированному с застройщиком, и на счет эскроу вообще не зачисляется."В данном случае человек несет риски уже в случае дефолта застройщика: в случае невыполнения застройщиком своих обязательств это приведет к потере большей части средств, по факту уплаченных за квартиру", - объясняет регулятор.Банк России усматривает в таких схемах нарушение базовых принципов, заложенных в законе об участии в долевом строительстве, которым предусмотрено привлечение застройщиком средств граждан на основании договора ДДУ с использованием счетов эскроу, чтобы минимизировать риски для граждан."Банк России считает такие практики недопустимыми и доведет свою позицию до кредитных организаций", – говорится в сообщении.ЦБ также планирует обсудить с правительством внесение изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой для избежания рискованных для граждан схем."Банк России планирует обсудить с правительством России возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240229/845753169.html

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