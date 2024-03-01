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В России пополнится список системно значимых банков
В России пополнится список системно значимых банков - 01.03.2024, ПРАЙМ
В России пополнится список системно значимых банков
Список системно значимых банков РФ в конце этого года может пополниться в случае пересмотра методологии присвоения такого статуса, заявила зампред ЦБ Ольга... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:51+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Список системно значимых банков РФ в конце этого года может пополниться в случае пересмотра методологии присвоения такого статуса, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова. "Мы будем пересматривать нашу методологию отнесения к системно значимым банкам… и, вероятно, список системно значимых кредитных организаций в конце этого года пополнится",- сказала она на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. Ранее Полякова заявляла, что Банк России при уточнении критериев системной значимости кредитных организаций будет учитывать и размер клиентской базы. На сегодняшний день в перечне системно значимых кредитных организаций 13 банков, на их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора.
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россия, банки, новости
Банк России, РОССИЯ, Банки, Новости
В России пополнится список системно значимых банков
Поляков: список системно значимых банков России в конце года может пополниться
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Список системно значимых банков РФ в конце этого года может пополниться в случае пересмотра методологии присвоения такого статуса, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.
"Мы будем пересматривать нашу методологию отнесения к системно значимым банкам… и, вероятно, список системно значимых кредитных организаций в конце этого года пополнится",- сказала она на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
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Ранее Полякова заявляла, что Банк России при уточнении критериев системной значимости кредитных организаций будет учитывать и размер клиентской базы.
На сегодняшний день в перечне системно значимых кредитных организаций 13 банков, на их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора.