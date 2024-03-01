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Отношения России и Франции заморожены, заявил посол России

Отношения России и Франции заморожены, заявил посол России - 01.03.2024, ПРАЙМ

Отношения России и Франции заморожены, заявил посол России

Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены. Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T12:47+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены. Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается внешней политики, то по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности, так как мы... и французы - постоянные члены Совета Безопасности, разговоры ведутся. Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены", - отметил дипломат.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и заявления западных стран во внешней политике могут спровоцировать столкновение с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

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