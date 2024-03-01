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“Китаезамещение”. Чем опасен импорт из главной фабрики мира

“Китаезамещение”. Чем опасен импорт из главной фабрики мира - 01.03.2024, ПРАЙМ

“Китаезамещение”. Чем опасен импорт из главной фабрики мира

Чем опасен перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T03:52+0300

2024-03-01T03:52+0300

2024-03-01T03:52+0300

импорт

китай

эксклюзив

торговля

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чем опасен перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.Импорт в Россию в 2023 году почти достиг уровня 2021 года. При этом кардинально изменилась структура стран-поставщиков. Так, доля развитых стран в импорте сократилась с 47 до 17 процентов, а доля Китая выросла с 27 до 45 процентов.Это особенно очевидно в таких отраслях, как автопром. В связи с санкциями из России ушли почти все европейские, корейские, американские и японские автопроизводители. “А с учетом того, что почти все внутреннее производство автомобилей было ассоциировано с иностранными производителями, российский автомобильный рынок оказался вакантным”, - объясняет экономист.И, несмотря на то что благодаря высокой доле локализации “АвтоВАЗу” удалось увеличить долю рынка, большую долю заняли китайские автопроизводители, которые не только нарастили присутствие традиционных брендов Chery, Haval, Geely, но и успешно вывели на российский рынок новые - Changan, Exeed, Omoda.“Примечательно, что именно в основном за счет роста объемов импорта легковых автомобилей более чем в 7,5 раз и сельхозтехники в 53 раза Китай смог нарастить свою долю в российском импорте до 45 процентов”, - отмечает Сорокина.Однако такой сильный перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, будет опасен, только если мы повторим предыдущую ошибку и вместо развития собственного производства будем просто заниматься локализацией китайского.По словам Сорокиной, падение импорта из Европы, Америки и Японии заметно на рынке автомобильных комплектующих, компьютеров и медицинского и производственного оборудования, а также лекарств.При этом роста поставок вычислительной техники из Китая не наблюдается. Зато Индия в 16 раз увеличила поставки в Россию смартфонов, почти в 2 раза - вычислительной техники и более чем на 10 процентов промышленного оборудования, которое всегда занимало самый большой объем индийского импорта в Россию.Помимо этого, растет товарооборот высокотехнологичной продукции с Ираном. А трансфер технологий из оборонно-промышленного комплекса в сферу товаров гражданского и двойного назначения позволяет развивать собственное производство медицинского и высокотехнологичного промышленного оборудования, подчеркивает экономист.“Так что, хоть санкции и лишили нас многих привычных торговых марок, законы рынка гласят: в условиях рынка потребителя при уходе с рынка одного производителя на него сразу заходят другие. Причем, это не обязательно иностранные компании”, - говорит Сорокина.Например, несмотря на привычные в России индийские лекарства роста их импорта не наблюдается. А уход с фармацевтического рынка западных гигантов открыл национальной фарминдустрии новые горизонты развития, заключила эксперт.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

импорт, китай, эксклюзив, торговля