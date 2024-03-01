Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Китаезамещение”. Чем опасен импорт из главной фабрики мира - 01.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240301/import-845747191.html
“Китаезамещение”. Чем опасен импорт из главной фабрики мира
“Китаезамещение”. Чем опасен импорт из главной фабрики мира - 01.03.2024, ПРАЙМ
“Китаезамещение”. Чем опасен импорт из главной фабрики мира
Чем опасен перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T03:52+0300
2024-03-01T03:52+0300
импорт
китай
эксклюзив
торговля
https://1prime.ru/img/83800/49/838004917_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_7bee91cdad9638a40a198f1b36561409.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чем опасен перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.Импорт в Россию в 2023 году почти достиг уровня 2021 года. При этом кардинально изменилась структура стран-поставщиков. Так, доля развитых стран в импорте сократилась с 47 до 17 процентов, а доля Китая выросла с 27 до 45 процентов.Это особенно очевидно в таких отраслях, как автопром. В связи с санкциями из России ушли почти все европейские, корейские, американские и японские автопроизводители. “А с учетом того, что почти все внутреннее производство автомобилей было ассоциировано с иностранными производителями, российский автомобильный рынок оказался вакантным”, - объясняет экономист.И, несмотря на то что благодаря высокой доле локализации “АвтоВАЗу” удалось увеличить долю рынка, большую долю заняли китайские автопроизводители, которые не только нарастили присутствие традиционных брендов Chery, Haval, Geely, но и успешно вывели на российский рынок новые - Changan, Exeed, Omoda.“Примечательно, что именно в основном за счет роста объемов импорта легковых автомобилей более чем в 7,5 раз и сельхозтехники в 53 раза Китай смог нарастить свою долю в российском импорте до 45 процентов”, - отмечает Сорокина.Однако такой сильный перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, будет опасен, только если мы повторим предыдущую ошибку и вместо развития собственного производства будем просто заниматься локализацией китайского.По словам Сорокиной, падение импорта из Европы, Америки и Японии заметно на рынке автомобильных комплектующих, компьютеров и медицинского и производственного оборудования, а также лекарств.При этом роста поставок вычислительной техники из Китая не наблюдается. Зато Индия в 16 раз увеличила поставки в Россию смартфонов, почти в 2 раза - вычислительной техники и более чем на 10 процентов промышленного оборудования, которое всегда занимало самый большой объем индийского импорта в Россию.Помимо этого, растет товарооборот высокотехнологичной продукции с Ираном. А трансфер технологий из оборонно-промышленного комплекса в сферу товаров гражданского и двойного назначения позволяет развивать собственное производство медицинского и высокотехнологичного промышленного оборудования, подчеркивает экономист.“Так что, хоть санкции и лишили нас многих привычных торговых марок, законы рынка гласят: в условиях рынка потребителя при уходе с рынка одного производителя на него сразу заходят другие. Причем, это не обязательно иностранные компании”, - говорит Сорокина.Например, несмотря на привычные в России индийские лекарства роста их импорта не наблюдается. А уход с фармацевтического рынка западных гигантов открыл национальной фарминдустрии новые горизонты развития, заключила эксперт.
https://1prime.ru/20230919/841776080.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83800/49/838004917_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_38616a1c81cba4ef8657d5d1a3dc27a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
импорт, китай, эксклюзив, торговля
импорт, КИТАЙ, Эксклюзив, торговля
03:52 01.03.2024
 
“Китаезамещение”. Чем опасен импорт из главной фабрики мира

Экономист Сорокина: избыток китайского импорта опасен, если нет своих товаров

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чем опасен перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
Импорт в Россию в 2023 году почти достиг уровня 2021 года. При этом кардинально изменилась структура стран-поставщиков. Так, доля развитых стран в импорте сократилась с 47 до 17 процентов, а доля Китая выросла с 27 до 45 процентов.
#Федеральная таможенная служба РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2023
В ФТС раскрыли долю Китая в российском импорте автомобилей
19 сентября 2023, 09:09
Это особенно очевидно в таких отраслях, как автопром. В связи с санкциями из России ушли почти все европейские, корейские, американские и японские автопроизводители. “А с учетом того, что почти все внутреннее производство автомобилей было ассоциировано с иностранными производителями, российский автомобильный рынок оказался вакантным”, - объясняет экономист.
И, несмотря на то что благодаря высокой доле локализации “АвтоВАЗу” удалось увеличить долю рынка, большую долю заняли китайские автопроизводители, которые не только нарастили присутствие традиционных брендов Chery, Haval, Geely, но и успешно вывели на российский рынок новые - Changan, Exeed, Omoda.
“Примечательно, что именно в основном за счет роста объемов импорта легковых автомобилей более чем в 7,5 раз и сельхозтехники в 53 раза Китай смог нарастить свою долю в российском импорте до 45 процентов”, - отмечает Сорокина.
Однако такой сильный перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, будет опасен, только если мы повторим предыдущую ошибку и вместо развития собственного производства будем просто заниматься локализацией китайского.
По словам Сорокиной, падение импорта из Европы, Америки и Японии заметно на рынке автомобильных комплектующих, компьютеров и медицинского и производственного оборудования, а также лекарств.
При этом роста поставок вычислительной техники из Китая не наблюдается. Зато Индия в 16 раз увеличила поставки в Россию смартфонов, почти в 2 раза - вычислительной техники и более чем на 10 процентов промышленного оборудования, которое всегда занимало самый большой объем индийского импорта в Россию.
Помимо этого, растет товарооборот высокотехнологичной продукции с Ираном. А трансфер технологий из оборонно-промышленного комплекса в сферу товаров гражданского и двойного назначения позволяет развивать собственное производство медицинского и высокотехнологичного промышленного оборудования, подчеркивает экономист.
“Так что, хоть санкции и лишили нас многих привычных торговых марок, законы рынка гласят: в условиях рынка потребителя при уходе с рынка одного производителя на него сразу заходят другие. Причем, это не обязательно иностранные компании”, - говорит Сорокина.
Например, несмотря на привычные в России индийские лекарства роста их импорта не наблюдается. А уход с фармацевтического рынка западных гигантов открыл национальной фарминдустрии новые горизонты развития, заключила эксперт.
 
импортКИТАЙЭксклюзивторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала