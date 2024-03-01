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В Турции заявили о проблеме энергобезопасности из-за давления США
В Турции заявили о проблеме энергобезопасности из-за давления США - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили о проблеме энергобезопасности из-за давления США
Давление, оказываемое Соединенными Штатами на Турцию из-за ее торговли с Россией, наносит ущерб энергетической безопасности страны и подрывает доверие между... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:16+0300
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – ПРАЙМ. Давление, оказываемое Соединенными Штатами на Турцию из-за ее торговли с Россией, наносит ущерб энергетической безопасности страны и подрывает доверие между государствами, заявил агентству РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек."Как известно, российское правительство предоставляет Турции льготные цены и гарантии при продаже энергоносителей. Кроме того, Турция служит мостом для экспорта российских энергоносителей в мир, и на повестке дня стоят очень важные инвестиционные проекты. Подчинение правительства давлению США подрывает доверие соседей Турции, особенно России, от которой зависит наша энергетическая безопасность", - отметил он.Перинчек подчеркнул, что турецкие экспортеры, промышленники и производители, отельеры, благосостояние которых напрямую зависит от потока туристов в буквальном смысле "плачут" от происходящего.Политик особенно выделил тот факт, что Россия возглавляет список партнеров Турции.Ранее турецкие экспортеры столкнулись с отказом банков принимать денежные переводы из России, что создало сложную ситуацию для различных отраслей экономики Турции. Несмотря на то, что турецкие власти не считают ситуацию катастрофической и работают над ее решением, Перинчек выразил беспокойство по поводу дальнейшего развития отношений между Турцией и Россией.
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В Турции заявили о проблеме энергобезопасности из-за давления США
Перинчек: давление США на Турцию по торговле с РФ подрывает энергетическую безопасность
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – ПРАЙМ. Давление, оказываемое Соединенными Штатами на Турцию из-за ее торговли с Россией, наносит ущерб энергетической безопасности страны и подрывает доверие между государствами, заявил агентству РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек.
"Как известно, российское правительство предоставляет Турции льготные цены и гарантии при продаже энергоносителей. Кроме того, Турция служит мостом для экспорта российских энергоносителей в мир, и на повестке дня стоят очень важные инвестиционные проекты. Подчинение правительства давлению США подрывает доверие соседей Турции, особенно России, от которой зависит наша энергетическая безопасность", - отметил он.
В Турции рассказали о сложностях предприятий из-за платежных проблем с РФ
Перинчек подчеркнул, что турецкие экспортеры, промышленники и производители, отельеры, благосостояние которых напрямую зависит от потока туристов в буквальном смысле "плачут" от происходящего.
Политик особенно выделил тот факт, что Россия возглавляет список партнеров Турции.
Ранее турецкие экспортеры столкнулись с отказом банков принимать денежные переводы из России, что создало сложную ситуацию для различных отраслей экономики Турции. Несмотря на то, что турецкие власти не считают ситуацию катастрофической и работают над ее решением, Перинчек выразил беспокойство по поводу дальнейшего развития отношений между Турцией и Россией.