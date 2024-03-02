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В автомобиле при въезде в Крым нашли самодельное взрывное устройство

В автомобиле при въезде в Крым нашли самодельное взрывное устройство - 02.03.2024, ПРАЙМ

В автомобиле при въезде в Крым нашли самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство, изготовленное из компонентов иностранного производства, обнаружено на днище автомобиля при въезде в Крым на пункте пропуска... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T07:56+0300

2024-03-02T07:56+0300

2024-03-02T07:56+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Самодельное взрывное устройство, изготовленное из компонентов иностранного производства, обнаружено на днище автомобиля при въезде в Крым на пункте пропуска "Джанкой", устройство обезвредили, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Пункт пропуска "Джанкой" расположен на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью. "Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска "Джанкой" в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. По его словам, автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство. "Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО", - подчеркнул собеседник агентства. Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

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