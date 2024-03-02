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Россиянам посоветовали побыстрее открывать вклады с высокими процентами

Россиянам посоветовали побыстрее открывать вклады с высокими процентами - 02.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам посоветовали побыстрее открывать вклады с высокими процентами

Россиянам нужно поскорее открывать банковские вклады с высокими процентами, так как ЦБ может начать снижать ключевую ставку, рассказал "Ленте.ру" кандидат... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T09:10+0300

2024-03-02T09:10+0300

2024-03-02T09:39+0300

банк россии

россия

банк россии

банки

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россиянам нужно поскорее открывать банковские вклады с высокими процентами, так как ЦБ может начать снижать ключевую ставку, рассказал "Ленте.ру" кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев."Вкладчикам нужно спешить, потому что есть ожидания рынка в плане снижения ставки. Есть запрос со стороны предпринимательского сообщества, конечно, оно оказывает влияние на правительство. У нас не только ЦБ изолированно принимает решение, он не может не учитывать мнение правительства, поэтому ожидание снижения есть. Во-вторых, если меняется ключевая ставка, снижение ставок по депозитам бывает более глубоким", — заявил эксперт.Григорьев подчеркнул, что депозит по высокой ставке на короткий срок будет более выгодным, чем долгосрочный вклад по низкой ставке. По его словам, принимать решение нужно на основе расчета потенциального финансового результата.С 2024 года граждане могут воспользоваться новым сберегательным инструментом - Программой долгосрочных сбережений (ПДС). В Банке России ранее отмечали, что благодаря этой программе россияне смогут в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Чтобы стать участником программы, необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности, заключается в сообщении регулятора.

https://1prime.ru/20240302/pribyl-845793436.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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