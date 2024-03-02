https://1prime.ru/20240302/845815136.html
Россиянам посоветовали побыстрее открывать вклады с высокими процентами
Россиянам посоветовали побыстрее открывать вклады с высокими процентами - 02.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам посоветовали побыстрее открывать вклады с высокими процентами
Россиянам нужно поскорее открывать банковские вклады с высокими процентами, так как ЦБ может начать снижать ключевую ставку, рассказал "Ленте.ру" кандидат... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T09:10+0300
2024-03-02T09:10+0300
2024-03-02T09:39+0300
банк россии
россия
банк россии
банки
https://1prime.ru/img/76765/74/767657420_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b2140b6ac64d1c1ddc0dd7bbe4dcc054.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россиянам нужно поскорее открывать банковские вклады с высокими процентами, так как ЦБ может начать снижать ключевую ставку, рассказал "Ленте.ру" кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев."Вкладчикам нужно спешить, потому что есть ожидания рынка в плане снижения ставки. Есть запрос со стороны предпринимательского сообщества, конечно, оно оказывает влияние на правительство. У нас не только ЦБ изолированно принимает решение, он не может не учитывать мнение правительства, поэтому ожидание снижения есть. Во-вторых, если меняется ключевая ставка, снижение ставок по депозитам бывает более глубоким", — заявил эксперт.Григорьев подчеркнул, что депозит по высокой ставке на короткий срок будет более выгодным, чем долгосрочный вклад по низкой ставке. По его словам, принимать решение нужно на основе расчета потенциального финансового результата.С 2024 года граждане могут воспользоваться новым сберегательным инструментом - Программой долгосрочных сбережений (ПДС). В Банке России ранее отмечали, что благодаря этой программе россияне смогут в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Чтобы стать участником программы, необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности, заключается в сообщении регулятора.
https://1prime.ru/20240302/pribyl-845793436.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/76765/74/767657420_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9e9cb92821eb8cd0e711fc7c08df955f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, банки
Банк России, РОССИЯ, Банк России, Банки
Россиянам посоветовали побыстрее открывать вклады с высокими процентами
Экономист Григорьев дал совет поспешить открывать вклады с высокими ставками
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ.
Россиянам нужно поскорее открывать банковские вклады с высокими процентами, так как ЦБ может начать снижать ключевую ставку, рассказал "Ленте.ру"
кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
Названы параметры "справедливого налога" на доходы богатых
"Вкладчикам нужно спешить, потому что есть ожидания рынка в плане снижения ставки. Есть запрос со стороны предпринимательского сообщества, конечно, оно оказывает влияние на правительство. У нас не только ЦБ изолированно принимает решение, он не может не учитывать мнение правительства, поэтому ожидание снижения есть. Во-вторых, если меняется ключевая ставка, снижение ставок по депозитам бывает более глубоким", — заявил эксперт.
Григорьев подчеркнул, что депозит по высокой ставке на короткий срок будет более выгодным, чем долгосрочный вклад по низкой ставке. По его словам, принимать решение нужно на основе расчета потенциального финансового результата.
С 2024 года граждане могут воспользоваться новым сберегательным инструментом - Программой долгосрочных сбережений (ПДС). В Банке России ранее отмечали, что благодаря этой программе россияне смогут в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Чтобы стать участником программы, необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности, заключается в сообщении регулятора.