https://1prime.ru/20240302/845822464.html

Власти разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах страны

Власти разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах страны - 02.03.2024, ПРАЙМ

Власти разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах страны

Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T17:34+0300

2024-03-02T17:34+0300

2024-03-02T17:34+0300

россия

алкоголь

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости. Данный документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкогольной продукции без согласования прокуратуры. "В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводится выборочный контроль алкогольной продукции определенного наименования отдельного (конкретного) производителя или импортера, реализуемой организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими ее розничную продажу, в целях подтверждения соответствия такой продукции обязательным требованиям и направления такой алкогольной продукции на экспертизу", - говорится в документе. Отмечается, что критерии определения наименования алкогольной продукции конкретного производителя или импортера утверждаются министерством финансов по согласованию с министерством экономического развития РФ. "Допускается проведение в течение календарного месяца не более 10 контрольных (надзорных) мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без согласования с органами прокуратуры. Не допускается проведение более одного контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение календарного месяца в одном и том же торговом объекте", - добавляется в документе. В случае если по итогам экспертизы будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.

https://1prime.ru/20240301/845809942.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алкоголь