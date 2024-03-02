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Власти разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах страны - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Власти разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах страны
Власти разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах страны - 02.03.2024, ПРАЙМ
Власти разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах страны
Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T17:34+0300
2024-03-02T17:34+0300
россия
алкоголь
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости. Данный документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкогольной продукции без согласования прокуратуры. "В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводится выборочный контроль алкогольной продукции определенного наименования отдельного (конкретного) производителя или импортера, реализуемой организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими ее розничную продажу, в целях подтверждения соответствия такой продукции обязательным требованиям и направления такой алкогольной продукции на экспертизу", - говорится в документе. Отмечается, что критерии определения наименования алкогольной продукции конкретного производителя или импортера утверждаются министерством финансов по согласованию с министерством экономического развития РФ. "Допускается проведение в течение календарного месяца не более 10 контрольных (надзорных) мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без согласования с органами прокуратуры. Не допускается проведение более одного контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение календарного месяца в одном и том же торговом объекте", - добавляется в документе. В случае если по итогам экспертизы будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.
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россия, алкоголь
РОССИЯ, алкоголь
17:34 02.03.2024
 
Власти разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах страны

Правительство одобрило выборочные проверки алкоголя в магазинах страны

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Данный документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкогольной продукции без согласования прокуратуры.
"В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводится выборочный контроль алкогольной продукции определенного наименования отдельного (конкретного) производителя или импортера, реализуемой организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими ее розничную продажу, в целях подтверждения соответствия такой продукции обязательным требованиям и направления такой алкогольной продукции на экспертизу", - говорится в документе.
Отмечается, что критерии определения наименования алкогольной продукции конкретного производителя или импортера утверждаются министерством финансов по согласованию с министерством экономического развития РФ.
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"Допускается проведение в течение календарного месяца не более 10 контрольных (надзорных) мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без согласования с органами прокуратуры. Не допускается проведение более одного контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение календарного месяца в одном и том же торговом объекте", - добавляется в документе.
В случае если по итогам экспертизы будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.
 
РОССИЯалкоголь
 
 
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