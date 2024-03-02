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Аналитик предупредил о развороте рубля в начале весны - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Аналитик предупредил о развороте рубля в начале весны
Аналитик предупредил о развороте рубля в начале весны - 02.03.2024, ПРАЙМ
Аналитик предупредил о развороте рубля в начале весны
На предстоящей неделе с 4 по 8 марта возможно продолжение укрепления рубля при сохранении текущих тенденций, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T03:03+0300
2024-03-02T03:03+0300
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. На предстоящей неделе с 4 по 8 марта возможно продолжение укрепления рубля при сохранении текущих тенденций, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.На уходящей неделе курс рубля демонстрировал умеренное укрепление на фоне ряда факторов среди которых налоговый период и восстановление нефтяных цен. Для доллара сильнейшим уровнем сопротивления оказался уровень 93,35, от которого собственно и началось укрепление рубля. Позитива добавило оглашение послания Федеральному Собранию, в котором президент озвучил оптимистичные планы роста экономики.Нефть марки Brentв течение всей недели торговалась в диапазоне 81-83 доллара за баррель. Цены подскакивали на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке, слабости доллара и ожиданий дальнейшего ужесточения санкций против России. "Ожидаю восстановление котировок до 84, а после прорыва - 87,50 к середине марта. Повышение стоимости нефти будет оказывать поддержку курсу рубля", - прогнозирует Антонов.Весна вдыхает в рубль свежесть и силу. На предстоящей неделе с 4 по 8 марта возможно продолжение укрепления рубля при сохранении текущих тенденций. Для начала нужно пройти уровень 90,50 рублей. После него открывается дорога к 89 рублям. Как только Brentпройдет уровень 84, то и укрепление рубля усилится. По евро ближайшая цель - 97,20 рубля. Потом можно будет цель сдвинуть на 95 рублей. По юаню цель - 12,45 рублей.Стоит обратить пристальное внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла (6 марта) и результаты заседания ЕЦБ с пресс-конференцией Лагард. Пауэлл и Лагард окажут влияние на доллар и евро, а на их динамику будут реагировать трейдеры на локальном валютном рынке.
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эксклюзив, курсы валют, курс доллара, владислав антонов, bitriver
Эксклюзив, Курсы валют, курс доллара, Владислав Антонов, BitRiver
03:03 02.03.2024
 
Аналитик предупредил о развороте рубля в начале весны

Аналитик Антонов: доллар может опуститься ниже 90 рублей уже на этой неделе

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. На предстоящей неделе с 4 по 8 марта возможно продолжение укрепления рубля при сохранении текущих тенденций, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
На уходящей неделе курс рубля демонстрировал умеренное укрепление на фоне ряда факторов среди которых налоговый период и восстановление нефтяных цен. Для доллара сильнейшим уровнем сопротивления оказался уровень 93,35, от которого собственно и началось укрепление рубля. Позитива добавило оглашение послания Федеральному Собранию, в котором президент озвучил оптимистичные планы роста экономики.
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Нефть марки Brentв течение всей недели торговалась в диапазоне 81-83 доллара за баррель. Цены подскакивали на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке, слабости доллара и ожиданий дальнейшего ужесточения санкций против России.
"Ожидаю восстановление котировок до 84, а после прорыва - 87,50 к середине марта. Повышение стоимости нефти будет оказывать поддержку курсу рубля", - прогнозирует Антонов.
Весна вдыхает в рубль свежесть и силу. На предстоящей неделе с 4 по 8 марта возможно продолжение укрепления рубля при сохранении текущих тенденций. Для начала нужно пройти уровень 90,50 рублей. После него открывается дорога к 89 рублям. Как только Brentпройдет уровень 84, то и укрепление рубля усилится. По евро ближайшая цель - 97,20 рубля. Потом можно будет цель сдвинуть на 95 рублей. По юаню цель - 12,45 рублей.
Стоит обратить пристальное внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла (6 марта) и результаты заседания ЕЦБ с пресс-конференцией Лагард. Пауэлл и Лагард окажут влияние на доллар и евро, а на их динамику будут реагировать трейдеры на локальном валютном рынке.
 
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