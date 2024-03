https://1prime.ru/20240303/845803895.html

Возвращение активов: что стоит за национализацией "военки"

Возвращение активов: что стоит за национализацией "военки" - 03.03.2024, ПРАЙМ

Возвращение активов: что стоит за национализацией "военки"

Национализация оборонных компаний, в свое время доставшихся частному бизнесу с нарушениями, обусловлена насущной необходимостью – государству в нынешней... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T04:04+0300

2024-03-03T04:04+0300

2024-03-03T04:04+0300

эксклюзив

национализация

https://1prime.ru/img/82906/35/829063569_0:170:3076:1900_1920x0_80_0_0_6af34c09c6c361418cd6840e4d056552.jpg

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ, Роман Серов. Национализация оборонных компаний, в свое время доставшихся частному бизнесу с нарушениями, обусловлена насущной необходимостью – государству в нынешней ситуации нужен контроль над ОПК. Но не исключено, что большой пересмотр незаконных приватизации спустя тридцать лет еще впереди.О необходимости возвращения государству предприятий военной отрасли заговорили еще в феврале 2022 года, но лишь в последнее время приступили к значимым мерам. В конце прошлого года в собственность России вернули Ростовский оптико-механический завод, выпускающий оптику для танков "Армата".Новый 2024 год начался с изъятия в собственность государства Климовского патронного завода. Из-за проблем с принадлежащей заводу котельной город остался без света. Тут и всплыло, что не только котельной управляли из рук вон плохо, но и все предприятие перешло в частные руки путем криминальных схем.В феврале этого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов. Ранее под контроль государства перешли акции "Серовского завода ферросплавов", завода "Кузнецкие ферросплавы" и Челябинского электрометаллургического комбината, которые принадлежат АО "Компания Эталон". Владельца предприятий Юрия Антипова отвезли на допрос в Челябинск по делу о мошенничестве – пока в качестве свидетеля.На очереди Ивановский завод тяжелого станкостроения – Генпрокуратура потребовала вернуть его акции государству. Ведомство посчитало проведенную в 1990-х годах приватизацию незаконной. Вряд ли есть сомнения, что этот иск будет удовлетворен.Залоговые аукционыМассовая приватизация 90-х годов действительно проходила с серьезными нарушениями. Путем проведения залоговых аукционов в частную собственность перешли крупнейшие промышленные предприятия нефтегазовой, металлургической, судостроительной и транспортной отраслей. Дальнейшая их судьба развивалась по двум сценариям - предприятие переходило в частные руки, но продолжало работать и развиваться, либо разорялось и разрушалось, рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов."В оборонной отрасли преимущественно работал первый сценарий – в ведении Минобороны оставалась оболочка предприятия, а внутри все присваивалось или попросту расхищалось", - сказал он.Но в целом худо или бедно все работало. В смежных отраслях, например, в транспортной сфере, буквально шло инвестирование ради разрушения: на основе фабрикации бумаг и обхождения норм закона предприятия перетекали в частную собственности, и уже там разворачивалось разорение. Так, производство подшипников, по всей видимости, просто разрушалось под контролем Запада, как и гражданское авиастроение.Сейчас задача восстановить все это, и первый шаг – возвращение активов стране. Тот факт, что начали с оборонки, легко объясним. Россия находится под санкциями, ведет СВО. Упомянутые предприятия имеют стратегическое значение в обеспечении обороноспособности страны. Государству критически важно повышать эффективность и управляемость оборонно-промышленным комплексом.Передовой опыт от рыночных экономикСтоит отметить, что экономическая наука вовсе не считает национализацию характерной особенностью социалистической экономики, нацеленной на отъем частной собственности у эксплуататоров в целях построения нового бесклассового общества. Национализация определяется, как распространенная, теоретически проработанная и доказавшая свою эффективность концепция, указал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Колесников."Даже поверхностный исторический анализ показывает, что в разные времена различные страны с рыночным устройством экономики прибегали к методам национализации в целях повышения контроля за стратегическими сферами в условиях нестабильной внешней и внутренней среды", - напомнил он.Так, перед второй мировой в 1936-1937 годах Франция национализировала оборонные предприятия и железные дороги, абсолютно проигнорировав права частной собственности в интересах требований стратегического характера. В послевоенный период страны также переводили на госбаланс предприятия инфраструктурных и других критически важных отраслей. Великобритания в 1945-1946 годах национализировала примерно 20 процентов всех экономических активов от сферы добычи сырья до банковского сектора.Послевоенную национализацию объясняли разрушением инфраструктуры и неспособностью частного бизнеса наладить эффективную работу. Поэтому государство, сконцентрировав собственность в своих руках, исключило массовое банкротство, обеспечило занятость, не допустило безработицы и способствовало быстрому восстановлению нормальной жизни.Гораздо позже, в 2001 году после террористических атак 11 сентября главный адепт рыночной экономики - США - национализировали службы безопасности аэропортов, объединив их под эгидой Управления транспортной безопасности. В 2008 году американские власти национализировали частные банки Bank of America Corp, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon Corp в целях смягчения кризиса, не позволяя ему перейти в общемировую депрессию.Начнется ли большая деприватизацияТаким образом, российская деприватизация идет в русле мировых трендов. Другое дело, что с начала приватизации прошло уже 30 лет. За это время некоторые предприятия переходили к добросовестным собственникам, вкладывавшим средства в развитие бизнеса, обновление станочного парка."Хочется надеяться, что судебные органы нацелены на детальное изучение обстоятельств перехода стратегически важных компаний в частные руки и у государства есть продуманные меры компенсационного характера, позволяющие снизить негативный эффект для бизнеса от потери собственности", - говорит Колесников.В ближайшее время следует ожидать новостей о возвращении под государственное управление ряда компаний, которые позволят отечественному ОПК в полной мере удовлетворять запросы армии в современном вооружении и военной технике.Но уже мелькают и другие громкие истории. В частности, Росимуществу передали акции автодилера "Рольф", производителя формалина и метанола — компании "Метафракс Кемикалс", а также цементных заводов немецкого миллиардера Людвига Меркле. В мае прошлого года в доход РФ были взысканы даже акции производителя туалетной бумаги - Сясьского целлюлозно-бумажного комбината.Кроме того, Генпрокуратура подала иск о передаче "Сибэко" (крупнейшего предприятия Сибири, которое занимается реализацией тепловой и электрической энергии) и агрохолдинга "Покровский", портовых и финансовых активов, которые когда-то незаконно уплыли в руки бизнесменов.При этом эксперты уверены, что речи о массовом переходе предприятий частного бизнеса в государственную собственность не идет. Есть секторы, где доля частного капитала была и останется определяющей – например, банки, IT, торговля. Однако утверждение либеральных топ-менеджментов из "нулевых" о том, что государство – неэффективный собственник доказали несостоятельность. Госрегулирование в стратегических секторах весьма эффективно, и в дальнейшем под контролем государства все эти производства могут стать очень рентабельным.

https://1prime.ru/20240226/844528116.html

https://1prime.ru/20231206/842473459.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Роман Серов https://1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, национализация