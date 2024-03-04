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Carlsberg оспорил право "Балтики" на интеллектуальную собственность

Carlsberg оспорил право "Балтики" на интеллектуальную собственность - 04.03.2024, ПРАЙМ

Carlsberg оспорил право "Балтики" на интеллектуальную собственность

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании Carlsberg Kazakhstan на признание недействительным лицензионного... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T11:04+0300

2024-03-04T11:04+0300

2024-03-04T11:04+0300

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании Carlsberg Kazakhstan на признание недействительным лицензионного договора, согласно которому эта структура Carlsberg получила права на интеллектуальную собственность пивоваренной компании "Балтика", включая дизайн бренда и товарные знаки, для использования в Казахстане, Узбекистане, на Украине и еще в нескольких странах, следует из материалов суда. "Товарищество с ограниченной ответственностью "Карлсберг Казахстан" – апелляционная жалоба... на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.01.2024", – сообщается в карточке дела. Дата слушаний в апелляционном арбитражном суде пока не назначена. Оспариваемое решение суда первой инстанции не опубликовано, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в документах конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну. Согласно материалам дела, ответчиками по иску "Балтики" являются компании Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag. Предметом судебного разбирательства стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили "Балтика" и Carlsberg Kazakhstan. Как уточняется в материалах дела, этот договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду пивоваренной компании "Балтика", для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркмении, "включая права на интеллектуальную собственность в элементах и вариантах дизайна бренда, ноу-хау, товарные знаки". Как сообщалось ранее, афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский. Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.

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россия, carlsberg, балтика