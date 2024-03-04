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Стоимость биткоина достигла максимума впервые с ноября 2021 года

Стоимость биткоина достигла максимума впервые с ноября 2021 года - 04.03.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина достигла максимума впервые с ноября 2021 года

Стоимость биткоина в понедельник растет на 6% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 65 тысяч долларов, следует из данных... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T11:55+0300

2024-03-04T11:55+0300

2024-03-04T11:55+0300

россия

биткоин

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник растет на 6% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 65 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.42 мск дорожает на 6% за сутки - до 65 235 долларов. Показатель превысил отметку в 65 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растет на 5,45% - в среднем до 65 028,99 доллара. Динамика также приводится за сутки. Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен 10 ноября 2021 года. Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла на 25%.

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россия, биткоин