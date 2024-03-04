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Премьер Украины опроверг возможность продления транзита российского газа

Премьер Украины опроверг возможность продления транзита российского газа - 04.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Украины опроверг возможность продления транзита российского газа

Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T15:01+0300

2024-03-04T15:01+0300

2024-03-04T15:01+0300

украина

денис шмыгаль

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транзит российского газа

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября 2023 года заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Касаемо транзита. Мы не собираемся вести переговоры (с Россией — прим. ред.), продолжать и ставить свои подписи под договором. Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять. Если нет, то будем использовать газотранспортную систему для наших целей", — сказал Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслируется в YouTube-канале кабмина. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину на ГИС "Суджа" — 41,5 миллиона кубометров на 18 февраля. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

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