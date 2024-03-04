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В "Молдовагазе" заявили о невозможности снизить тарифы на газ

В "Молдовагазе" заявили о невозможности снизить тарифы на газ - 04.03.2024, ПРАЙМ

В "Молдовагазе" заявили о невозможности снизить тарифы на газ

Компания "Молдовагаз" пока не может снизить еще больше тариф на газ, так как должна закупать его у госпредприятия Energocom, чья цена существенно выше, чем у... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T17:18+0300

2024-03-04T17:18+0300

2024-03-04T17:28+0300

молдавия

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КИШИНЕВ, 4 мар - ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" пока не может снизить еще больше тариф на газ, так как должна закупать его у госпредприятия Energocom, чья цена существенно выше, чем у "Газпрома", заявил глава "Молдавагаза" Вадим Чебан. Регулятор энергорынка Молдавии - Национальное агентство регулирования энергетики (НАРЭ) - одобрил 21 февраля запрос компании "Молдовагаз" о снижении тарифа на газ для бытовых потребителей сразу на 20%. Таким образом, бытовые потребители будут платить за один кубометр газа 14,47 лея (0,80 доллара). "Мы знаем, что для потребителей очень важно, чтобы тариф был ниже, мы это понимаем. Как только появятся предпосылки для очередного пересмотра тарифа, "Молдовагаз" обратится в НАРЭ, чтобы скорректировать тарифы. На данный момент таких предпосылок нет. Все зависит от цены закупки газа. Мы покупаем газ у Energocom до 1 мая, и цена существенно выше, чем рыночная и у "Газпрома". Но у нас нет необходимых объемов от "Газпрома", поэтому мы покупаем у Energocom", - заявил Чебан в эфире телеканала Cinema 1. Он отметил, что при расчете тарифа на газ есть несколько составляющих: цена, курс валют, цена на транспортировку и распределение. "Если бы мы рассчитывали тариф только на основе рыночной закупочной цены, тогда такие суждения (о возможности снизить тариф на газ до 43 центов – ред.) имели бы право на жизнь, но за последний год у нас увеличился тариф за транспортировку, а тариф за распределительные расходы не пересматривался, хотя за это время выросли зарплаты, инфляция, налоги, другие составляющие. Математически это невозможно", - подчеркнул Чебан. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в марте составит 339,75 долларов за 1 тысячу кубометров, что примерно на 14 долларов ниже, чем в феврале, когда газ закупался по 354,34 доллара за тысячу кубометров.

https://1prime.ru/20240201/842954170.html

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молдавия