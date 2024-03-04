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Россия получила от Азербайджана и Турции более 28 миллионов яиц
Россия получила от Азербайджана и Турции более 28 миллионов яиц - 04.03.2024, ПРАЙМ
Россия получила от Азербайджана и Турции более 28 миллионов яиц
В период с 26 февраля по 3 марта в Россию поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана, в количестве 2,7 миллиона, и из Турции - 633,6 тысячи штук,... | 04.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В период с 26 февраля по 3 марта в Россию поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана, в количестве 2,7 миллиона, и из Турции - 633,6 тысячи штук, таким образом всего с конца прошлого года ввезено 28,5 миллиона, следует из сообщения ведомства. "В период с 26 февраля по 3 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,7 миллиона штук и Турции в количестве 633,6 тысячи штук для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении. Отмечается также, что по состоянию на 4 марта в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 28,5 миллиона штук пищевых яиц. Решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана было принято властями в ноябре, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц. Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В наступившем году цены на них стали снижаться. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок. Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.
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россия, азербайджан, турция, яйца, новости
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, яйца, Новости
Россия получила от Азербайджана и Турции более 28 миллионов яиц
Россельхознадзор: Россия к 4 марта получила 28,5 млн пищевых яиц из Азербайджана и Турции
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В период с 26 февраля по 3 марта в Россию поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана, в количестве 2,7 миллиона, и из Турции - 633,6 тысячи штук, таким образом всего с конца прошлого года ввезено 28,5 миллиона, следует из сообщения ведомства.
"В период с 26 февраля по 3 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,7 миллиона штук и Турции в количестве 633,6 тысячи штук для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что по состоянию на 4 марта в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 28,5 миллиона штук пищевых яиц.
Решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана было принято властями в ноябре, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.
В ФАС зафиксировали тенденцию к снижению цен на яйца
Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В наступившем году цены на них стали снижаться. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.
Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.