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"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд зоотоваров

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд зоотоваров - 04.03.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд зоотоваров

"Яндекс Маркет" запускает собственный бренд товаров для животных Lapsville, под ним будут выпускаться в том числе корма для кошек и собак, сообщает маркетплейс. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T12:23+0300

2024-03-04T12:23+0300

2024-03-04T12:23+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запускает собственный бренд товаров для животных Lapsville, под ним будут выпускаться в том числе корма для кошек и собак, сообщает маркетплейс. "Яндекс Маркет" начал развивать собственное направление товаров для домашних животных под брендом Lapsville. В его ассортименте будут корма для кошек и собак, а также товары других категорий. Под новым брендом сервис предложит покупателям широкий выбор товаров для заботы о питомцах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент на сервисе для покупки доступны корма в упаковках 3-10 килограмм для собак разных возрастов и пород, а в дальнейшем появится сухие корма для котят и взрослых кошек, в том числе стерилизованных. При этом сами корма производятся в России. В компании также подчеркнули, что запуск Lapsville - это часть стратегии маркетплейса по развитию собственных брендов. Так, например, в январе площадка объявила о запуске собственного бренда товаров для дома Pragma.

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россия, яндекс маркет, товары, новости