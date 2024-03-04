https://1prime.ru/20240304/market-845852817.html
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд зоотоваров
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд зоотоваров - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд зоотоваров
"Яндекс Маркет" запускает собственный бренд товаров для животных Lapsville, под ним будут выпускаться в том числе корма для кошек и собак, сообщает маркетплейс. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:23+0300
2024-03-04T12:23+0300
2024-03-04T12:23+0300
россия
яндекс маркет
товары
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/15/838921589_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_298908f6ecccc5c623b279880fef80a0.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запускает собственный бренд товаров для животных Lapsville, под ним будут выпускаться в том числе корма для кошек и собак, сообщает маркетплейс. "Яндекс Маркет" начал развивать собственное направление товаров для домашних животных под брендом Lapsville. В его ассортименте будут корма для кошек и собак, а также товары других категорий. Под новым брендом сервис предложит покупателям широкий выбор товаров для заботы о питомцах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент на сервисе для покупки доступны корма в упаковках 3-10 килограмм для собак разных возрастов и пород, а в дальнейшем появится сухие корма для котят и взрослых кошек, в том числе стерилизованных. При этом сами корма производятся в России. В компании также подчеркнули, что запуск Lapsville - это часть стратегии маркетплейса по развитию собственных брендов. Так, например, в январе площадка объявила о запуске собственного бренда товаров для дома Pragma.
https://1prime.ru/20240207/843004908.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/15/838921589_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d26c44ba39af79ffdda983a8c6038b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс маркет, товары, новости
РОССИЯ, Яндекс Маркет, товары, Новости
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд зоотоваров
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд зоотоваров Lapsville
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запускает собственный бренд товаров для животных Lapsville, под ним будут выпускаться в том числе корма для кошек и собак, сообщает маркетплейс.
"Яндекс Маркет" начал развивать собственное направление товаров для домашних животных под брендом Lapsville. В его ассортименте будут корма для кошек и собак, а также товары других категорий. Под новым брендом сервис предложит покупателям широкий выбор товаров для заботы о питомцах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент на сервисе для покупки доступны корма в упаковках 3-10 килограмм для собак разных возрастов и пород, а в дальнейшем появится сухие корма для котят и взрослых кошек, в том числе стерилизованных. При этом сами корма производятся в России.
"Яндекс Маркет" запустил свой бренд компьютерной техники
В компании также подчеркнули, что запуск Lapsville - это часть стратегии маркетплейса по развитию собственных брендов. Так, например, в январе площадка объявила о запуске собственного бренда товаров для дома Pragma.