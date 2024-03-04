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В МИД рассказали, зачем Запад пытается предъявить Москве иск по делу MH17

В МИД рассказали, зачем Запад пытается предъявить Москве иск по делу MH17 - 04.03.2024, ПРАЙМ

В МИД рассказали, зачем Запад пытается предъявить Москве иск по делу MH17

Планы Гааги предъявить Москве иск о компенсации ущерба, связанного с крушением Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, являются попыткой вновь... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T12:07+0300

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2024-03-04T12:07+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Планы Гааги предъявить Москве иск о компенсации ущерба, связанного с крушением Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, являются попыткой вновь рассмотреть эту историю, в которой Запад потерпел поражение, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.По словам дипломата, российской стороне известно, что Запад продолжает возвращаться к этой теме, чтобы вдохнуть новую юридическую жизнь в эту историю."Против России развязана гибридная война, и те, кто ее развязал, прибегают к всевозможным мерам информационного, экономического, военного давления и также юридического. Мы знаем, что есть целый ряд стран, которые мечтают найти юридические способы, которые они могли бы задействовать для того, чтобы придать какую-то степень легитимности тем, по сути, незаконным действиям, которые они предпринимают против нашей страны", - отметил Грушко.Ранее 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился под Донецком. На борту самолета находилось 298 человек. Киев, в свою очередь, обвинил в трагедии ополченцев ДНР, но они отвергли эти обвинения. В 2022 году в Нидерландах завершился судебный процесс по этому делу, и трое подсудимых - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко - были признаны виновными в крушении самолета и приговорены к пожизненному заключению. Четвертый подсудимый, Олег Пулатов, был признан невиновным. Суд также постановил, что рейс был сбит ЗРК "Бук", выпущенным со стороны ополченцев ДНР.

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