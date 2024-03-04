https://1prime.ru/20240304/ukraina-845855419.html

В Раде опасаются, что чествование нацистов привлечет внимание Запада

В Раде опасаются, что чествование нацистов привлечет внимание Запада - 04.03.2024, ПРАЙМ

В Раде опасаются, что чествование нацистов привлечет внимание Запада

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский опасается, что переименования улиц в стране в честь нацистских военных преступников могут привлечь внимание... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T12:55+0300

2024-03-04T12:55+0300

2024-03-04T12:55+0300

украина

верховная рада

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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский опасается, что переименования улиц в стране в честь нацистских военных преступников могут привлечь внимание Запада. Соответствующее мнение он высказал в своем Telegram-канале.В понедельник экс-директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский проинформировал, что городской совет Никополя в Днепропетровской области решил переименовать Павлоградскую улицу в честь нацистского военного преступника Петра Дьяченко, служившего в эсэсовской дивизии "Галичина" и участвовавшего в акциях против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. "Кто-то должен все-таки объяснить Никопольскому горсовету, что… гнусная легализация нацистов может обратить на себя внимание и наших западных партнеров. Тех самых, чьи предки боролись с нацизмом и не перестали этого стесняться. Казалось бы, скандал в канадском парламенте, закончившийся отставкой спикера, должен был чему-то научить. Но нет", - подчеркнул Бужанский.Демонтаж памятников, которые связаны с историей СССР, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда Верховной радой был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Глав МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию, а также принудительную ассимиляцию.

https://1prime.ru/20240304/russia-845855112.html

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украина, верховная рада