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ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - 05.03.2024, ПРАЙМ
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
5 марта ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, рассказал губернатор Роман Старовойт. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:16+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. 5 марта ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, рассказал губернатор Роман Старовойт."Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили", — написал он в своем Telegram-канале.Помимо этого, по его словам, были повреждены линии электропередачи, в результате чего станция и соседнее село Кульбаки остались без света. Как только обстановка будет безопасной, аварийные бригады приступят к восстановлению энергосетей.В свою очередь в РЖД заявили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет. Железнодорожная инфраструктура также осталась без повреждений, поезда ходят в штатном режиме.Глушковский является одним из районов Курской области на границе с Украиной. ВСУ регулярно совершают обстрели и атаки дронами по этому району, в связи с чем в Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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россия, украина, всу
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. 5 марта ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, рассказал губернатор Роман Старовойт.
"Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили", — написал он в своем Telegram-канале
.
Помимо этого, по его словам, были повреждены линии электропередачи, в результате чего станция и соседнее село Кульбаки остались без света. Как только обстановка будет безопасной, аварийные бригады приступят к восстановлению энергосетей.
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В свою очередь в РЖД заявили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет. Железнодорожная инфраструктура также осталась без повреждений, поезда ходят в штатном режиме.
Глушковский является одним из районов Курской области на границе с Украиной. ВСУ регулярно совершают обстрели и атаки дронами по этому району, в связи с чем в Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.