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"Автостат" назвал лидеров продаж среди новых легковушек в России

"Автостат" назвал лидеров продаж среди новых легковушек в России - 05.03.2024, ПРАЙМ

"Автостат" назвал лидеров продаж среди новых легковушек в России

Продажи новых легковых автомобилей выросли в РФ в феврале на 85%, до почти 104 тысяч штук, лидеры рынка - отечественная Lada и китайские Geely и Haval,... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T13:38+0300

2024-03-05T13:38+0300

2024-03-05T13:38+0300

россия

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей выросли в РФ в феврале на 85%, до почти 104 тысяч штук, лидеры рынка - отечественная Lada и китайские Geely и Haval, подсчитали в аналитическом агентстве "Автостат". "За последний зимний месяц в нашей стране было реализовано 103 954 новых легковых автомобиля, что на 85,1% больше, чем в феврале 2023 года", - сообщили в агентстве со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. "На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка Lada, на долю которой в конце зимы пришлось порядка 28% (год назад ее результат превышал 38%), что в количественном выражении составляет 28 673 проданных экземпляра", - уточнили в "Автостате". Лидером среди иномарок впервые стал китайский бренд Geely, продажи которого в феврале составили 12,3 тысяч штук. Следующие семь позиций в марочном рейтинге тоже занимают "китайцы" – Haval (11 974 штук), Chery (9 933 штук), Changan (5 993 штук), EXEED (3 421 штук), OMODA (3 123 штук), Lixiang (2 691 штук) и TANK (2 031 штук). Замыкает топ-10 японская Toyota (1 634 штук), которая вернулась туда после трехмесячного отсутствия. В модельном рейтинге по-прежнему главенствуют автомобили семейства Lada Granta, продажи которых в феврале составили 13 тысяч штук (-13,7% в годовом выражении). На втором месте другая модель отечественного автогиганта - Lada Vesta – 7,2 тысячи проданных машин (рост в 21 раз в годовом выражении). Лучшей иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, результат которого составил почти 5 тысяч машин (рост в 2,2 раза). За ним расположился еще один "китаец" – кроссовер Geely Monjaro (4 830 штук). Следом идут Lada Niva Travel (4 171 штук; +18,7%), Lada Niva Legend (4 144 штук; +74,6%), Chery Tiggo 7 Pro Max (3 763 штук; рост в 3,9 раз), Chery Tiggo 4 Pro (2 767 штук; рост в 3,3 раза), Omoda C5 (2 680; +47,1%) и Geely Coolray (2 665; +49%).

https://1prime.ru/20240227/auto-844545605.html

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россия, спрос на легковые авто