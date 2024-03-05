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В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте

В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте - 05.03.2024, ПРАЙМ

В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте

После взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе был зафиксирован пожар, однако никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской | 05.03.2024, ПРАЙМ

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БЕЛГОРОД, 5 мар - ПРАЙМ. После взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе был зафиксирован пожар, однако никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - отметил глава региона.Ранее Министерство обороны России сообщило о трех сбитых над областью ночью беспилотниках. Других подробностей ведомство не привело.

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