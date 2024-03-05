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В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте - 05.03.2024, ПРАЙМ
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В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте
В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте
После взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе был зафиксирован пожар, однако никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:19+0300
2024-03-05T10:23+0300
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БЕЛГОРОД, 5 мар - ПРАЙМ. После взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе был зафиксирован пожар, однако никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - отметил глава региона.Ранее Министерство обороны России сообщило о трех сбитых над областью ночью беспилотниках. Других подробностей ведомство не привело.
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РОССИЯ, БЕЛГОРОД, взрыв, Новости, Новости
10:19 05.03.2024 (обновлено: 10:23 05.03.2024)
 
В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте

Гладков: пожар зафиксирован после взрыва на инфраструктурном объекте под Белгородом

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Крупный пожар . Архивное фото
© РИА Новости . Елена Копылова
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БЕЛГОРОД, 5 мар - ПРАЙМ. После взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе был зафиксирован пожар, однако никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - отметил глава региона.
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Ранее Министерство обороны России сообщило о трех сбитых над областью ночью беспилотниках. Других подробностей ведомство не привело.
 
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