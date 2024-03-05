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Госдолг Китая побил рекорд в 2023 году

Госдолг Китая побил рекорд в 2023 году - 05.03.2024, ПРАЙМ

Госдолг Китая побил рекорд в 2023 году

Госдолг центрального правительства Китая по итогам 2023 года составил 4,2 триллиона долларов, что является новым рекордом для страны, следует из анализа РИА... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T11:48+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Госдолг центрального правительства Китая по итогам 2023 года составил 4,2 триллиона долларов, что является новым рекордом для страны, следует из анализа РИА Новости данных доклада правительства. "К концу 2023 года накопившаяся сумма госдолга составила 30,03 триллиона юаней (4,244 триллиона долларов - ред.)", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Таким образом, за год задолженность центрального правительства Китая увеличилась почти на 12% - до рекордных 4,2 триллиона долларов, что составляет около четверти ВВП, следует из расчетов РИА Новости. Долг увеличивается как минимум с 2005 года, когда он составлял около 400 миллиардов долларов. В то же время общий объем непогашенного долга местных правительств достиг 40,737 триллиона юаней (5,756 триллиона долларов), в том числе остатки обычных долгов – 15,869 триллиона юаней (2,24 триллиона долларов), остатки целевых долгов – 24,869 триллиона юаней (3,5 триллиона долларов).

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