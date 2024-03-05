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В ГД внесли проект о расширении перечня детских товаров с льготным НДС

В ГД внесли проект о расширении перечня детских товаров с льготным НДС - 05.03.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о расширении перечня детских товаров с льготным НДС

Группа депутатов от разных фракций и сенатор Лилия Гумерова внесли в Госдуму законопроект о расширении перечня товаров для детей, облагаемых НДС по льготной... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T12:50+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Группа депутатов от разных фракций и сенатор Лилия Гумерова внесли в Госдуму законопроект о расширении перечня товаров для детей, облагаемых НДС по льготной ставке 10% при их реализации, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей детских товаров. "Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, а также увеличению доли детских товаров российского производства на внутреннем рынке и поддержке потребительского спроса, обеспечению доступности детских товаров", - сказано в пояснительной записке к нему. Законопроект включает в перечень товаров, при реализации которых применяется ставка НДС в 10%, спортивную обувь, ряд предметов детской мебели (пеленальные столы и тумбы, столы, ходунки) и изделий для ухода за детьми (поильники, тарелки, чашки, столовые приборы, сидения для купания новорожденных). В льготный перечень также включаются краски, авторучки, карандаши, фломастеры, художественные кисти, мелки, пастели, ножницы, точилки, стаканы-непроливайки, линейки, угольники, транспортиры, циркули, готовальни, наборы чертежных инструментов, портфели, ученические ранцы, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в настоящее время объем импорта, производства и реализации товаров, дополнительно включаемых в номенклатуру товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%, составляет порядка 58 миллиардов рублей. И при сохранении текущих объемов рынка детских товаров размер выпадающих доходов федерального бюджета, по оценке разработчиков, составит 5,8 миллиарда рублей.

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